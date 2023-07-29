Пілота української авіакомпанії затримали за роботу на окупантів у Криму: чим він займався

Головне управління поліції в АР Крим та Севастополі викрило пілота однієї з українських авіакомпаній на роботі авіадиспетчером в Криму після його окупації Росією, що трактується як сприяння незаконному переправленню людей через кордон. Про це повідомляють в поліції та прокуратурі півострова.

Зазначається, що до 2014 року підозрюваний обіймав посаду диспетчера регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух" держпідприємства "Украерорух". Після захоплення ж Криму він перейшов працювати до окупантів на аналогічну посаду у диспетчерський центр "Кримаеронавігації", знаючи, що Україна офіційно припинила функціонування всіх аеропортів на окупованій території.

Пізніше чоловік переїхав на материкову частину України та працевлаштувався до однієї з авіакомпаній на посаду пілота. Втім, після повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний, за даними слідства, почав активно підтримувати та виправдовувати збройну агресію Росії.

"Через власний акаунт у забороненій в Україні російській соцмережі чоловік розповсюджував наративи російської пропаганди та чекав окупацію України", - описали дії пілота правоохоронці.

38-річного чоловіка затримали у Київській області. Під час обшуку у нього виявили паспорт громадянина РФ, російську валюту та документи, що підтверджують його злочинну діяльність.

Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через кордон, організація такого переправлення, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню - вчинене або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища).

Крім того, йому інкримінують частини 1 та 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України чи глорифікація її учасників, вчинені або службовою особою, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації)

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 214,7 тисячі гривень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.