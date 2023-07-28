"У нас війна". В Повітряних силах відреагували на ідею відновити цивільні польоти в Україну

В Україні в умовах воєнного стану всі аеродроми є оперативними, і як можна здійснювати цивільні польоти під час війни – зрозуміти важко. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Таким чином він прокоментував слова гендиректора Ryanair щодо можливого часткового відновлення рейсів в Україну.

За словами Ігната, потенційна домовленість із Росією про гуманітарні авіаційні маршрути не працюватиме – це показав одноосібний вихід країни-агресорки із зернової угоди.

"У нас війна, у нас воєнний стан. І ви бачите, що долітає усюди, в будь-яку точку України. Можуть з’явитись ворожі ракети, ворожі дрони", – висловився речник Повітряних сил.

Також він зазначив, що існує питання і щодо страхування бортів та життя пасажирів у воюючій країні.

Що стосується ідеї "прикрити" територію як в Ізраїлі, то Ігнат сказав, що Україна дуже велика, тоді як Росія має технологічну зброю і ракети "летять звідусіль".

Відновлення польотів в Україну: роздуми Ryanair

Днями виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця 2023 року.

Він сказав, що над відповідним питанням працює Мінвідновлення:

"Я думаю, ми повинні бути оптимістами. Наразі міністерство працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми будемо виконувати ці рейси".

При цьому О'Лірі навів приклад досвіду Ізраїлю, де авіація продовжує працювати. Але також він наголосив, що якщо Україна не зможе переконати Європейське агентство з безпеки польотів та страхові компанії у безпечності рейсів, Ryanair не зможе виконувати їх.

Відкриття авіапростору: що обговорювали раніше

Відновлення польотів уже обговорювалося навесні поточного року. Тоді міністр транспорту Франції Клеман Бон сказав, що Україна наполегливо працює над відкриттям авіапростору.

"Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека", – зазначав він.

Своєю чергою заступниця директора ДП "Украерорух" із адміністративних питань Оксана Ожигова, коментуючи ці слова, підкреслила, що Україна відкриє повітряний простір для цивільних літаків, коли це буде безпечно на 100%.

Вона говорила, що в Україні роблять кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, але це лише підготовча робота.