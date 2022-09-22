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PIN-UP UKRAINE помогла вывезти украинских детей на реабилитацию в Италию
Компания PIN-UP Ukraine совместно с Центром взаимопомощи “Save Ukraine” организовала путешествие украинских детей в Италию на восстановление.
На реабилитацию было отправлено 13 семей, находившихся в оккупации в Ирпене, Буче, Гостомеле и Бородянке Киевской области. Компания PIN-UP UKRAINE компенсировала транспортные расходы.
"Безопасность и благополучие - это самое главное, что мы должны дать сегодня нашим детям, которые формируют будущее Украины. Мы без колебаний приобщились к этой важной инициативе и рады, что дети из наиболее пострадавших районов Киевской области получили возможность выехать на реабилитацию. Надеемся на скорейшее оздоровление маленьких украинцев и ждем их дома" , - прокомментировал COO PIN-UP UKRAINE Игорь Зотько.
Также компания вернула из Италии в Украину 26 украинских детей в сопровождении взрослых, отправившихся на реабилитацию ранее.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Организаторами инициативы являются Служба по делам детей и семьи Киевской областной военной администрации, и благотворительная организация "Спасем Украину", которая с начала полномасштабной войны спасает детей и семьи из горячих точек.