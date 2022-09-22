PIN-UP UKRAINE допомогла вивезти українських дітей на реабілітацію до Італії

Компанія PIN-UP Ukraine спільно з Центром взаємодопомоги “Save Ukraine” організувала подорож українських дітей до Італії на відновлення.

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На реабілітацію були відправлені 13 родин, що знаходилися під окупацією в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці Київської області. Компанія PIN-UP UKRAINE компенсувала транспортні витрати.

"Безпека та добробут - це найголовніше, що ми маємо дати сьогодні нашим дітям, які формують майбутнє України. Ми без вагань долучитися до цієї важливої ініціативи та раді, що дітки з найбільш постраждалих районів Київської області отримали можливість виїхати на реабілітацію. Сподіваємося на якнайшвидше оздоровлення маленьких українців і чекаємо їх вдома", - прокоментував COO PIN-UP UKRAINE Ігор Зотько.

Також компанія повернула з Італії до України 26 українських дітей у супроводі дорослих, які були відправлені на реабілітацію раніше.

Організаторами ініціативи є Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної військової адміністрації та благодійна організація "Спасемо Україну", яка від початку повномасштабної війни рятує дітей та сім'ї з гарячих точок.