Попытка переворота в УАФ: легендарные футболисты попросили Малюску не допустить незаконных вмешательств в госреестр

Вице-президент УАФ Олег Протасов вместе с Анатолием Демяненко и Алексеем Михайличенко обратились к министру юстиции Украины Денису Малюски из-за вероятного вмешательства в государственные реестры, которое может произойти 20 декабря с целью незаконной смены руководства Украинской ассоциации футбола.

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Об этом он написал на странице в Фейсбук.

"По неофициальным данным 20 декабря готовится заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. Как первый вице-президент и член Исполкома УАФ официально заявляю, что такое заседание Исполкома УАФ на завтра не запланировано. Ни очередного, ни внеочередного! Любые попытки организовать какие-либо постановления" спектакли", которые в итоге попытаются назвать Исполкомом УАФ - обречены на провал и будут трактоваться, как грубое и незаконное вмешательство в деятельность независимого общественного союза, которым является УАФ. Такой же статус - незаконных действий - будут и попытки провести по итогам таких "спектаклей" те или иные изменения в Едином реестре общественных формирований.

Есть информация и о таких планах отдельных лиц", – сообщил Протасов.

Он добавил, что манипуляции с реестром приведут к катастрофическим последствиям для всей футбольной Украины на уровне УЕФА и ФИФА.

"Поэтому мы вместе с первыми вице-президентами УАФ Анатолием Демяненко и Алексеем Михайличенко обратились к министру юстиции Украины г-ну Денису Малюски с просьбой не допустить этой катастрофы", - призвал Протасов.

Ранее стало известно о том, что Украина получила официальное предупреждение от ФИФА и УЕФА об исключении из этих организаций в случае давления на членов Исполкома УАФ и незаконного назначения нового руководства.