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Спроба перевороту в УАФ: легендарні футболісти попросили Малюську не допустити незаконних втручання в держреєстр
Віцепрезидент УАФ Олег Протасов разом з Анатолієм Демяненком та Олексієм Михайліченком звернулися до міністра юстиції України Дениса Малюськи через ймовірне втручання в державні реєстри, яке може статися 20 грудня з метою незаконної зміни керівництва Української асоціації футболу.
Про це він написав на сторінці Фейсбук.
"За неофіційними даними 20 грудня готується засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. Як перший віце-президент і член Виконкому УАФ офіційно заявляю, що таке засідання Виконкому УАФ на завтра НЕ ЗАПЛАНОВАНЕ. Ні чергового, ні позачергового! Будь-які спроби організувати якісь постановочні "спектаклі", які в підсумку спробують назвати Виконкомом УАФ – приречені на провал і будуть трактуватися, як грубе і незаконне втручання в діяльність незалежної громадської спілки, якою є УАФ. Такий же статус – незаконних дій – матимуть і спроби провести за підсумками таких "спектаклів" ті чи інші зміни в Єдиний реєстр громадських формувань.
Є інформація і про такі плани окремих осіб", - повідомив Протасов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що маніпуляції з реєстром призведуть до катастрофічних наслідків для всієї футбольної України на рівні УЄФА та ФІФА.
"Тому ми разом з першими віце-президентами УАФ Анатолієм Демяненком і Олексієм Михайличенком звернулися до міністра юстиції України пана Дениса Малюськи з проханням не допустити цієї катастрофи", - закликав Протасов.
Раніше стало відомо про те, Україна отримала офіційне попередження від ФІФА та УЄФА про виключення з цих організацій у разі тиску на членів Виконкому УАФ та незаконного призначення нового керівництва.