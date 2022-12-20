Спроба перевороту в УАФ: легендарні футболісти попросили Малюську не допустити незаконних втручання в держреєстр

Віцепрезидент УАФ Олег Протасов разом з Анатолієм Демяненком та Олексієм Михайліченком звернулися до міністра юстиції України Дениса Малюськи через ймовірне втручання в державні реєстри, яке може статися 20 грудня з метою незаконної зміни керівництва Української асоціації футболу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він написав на сторінці Фейсбук.

"За неофіційними даними 20 грудня готується засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. Як перший віце-президент і член Виконкому УАФ офіційно заявляю, що таке засідання Виконкому УАФ на завтра НЕ ЗАПЛАНОВАНЕ. Ні чергового, ні позачергового! Будь-які спроби організувати якісь постановочні "спектаклі", які в підсумку спробують назвати Виконкомом УАФ – приречені на провал і будуть трактуватися, як грубе і незаконне втручання в діяльність незалежної громадської спілки, якою є УАФ. Такий же статус – незаконних дій – матимуть і спроби провести за підсумками таких "спектаклів" ті чи інші зміни в Єдиний реєстр громадських формувань.

Є інформація і про такі плани окремих осіб", - повідомив Протасов.

Він додав, що маніпуляції з реєстром призведуть до катастрофічних наслідків для всієї футбольної України на рівні УЄФА та ФІФА.

"Тому ми разом з першими віце-президентами УАФ Анатолієм Демяненком і Олексієм Михайличенком звернулися до міністра юстиції України пана Дениса Малюськи з проханням не допустити цієї катастрофи", - закликав Протасов.

Раніше стало відомо про те, Україна отримала офіційне попередження від ФІФА та УЄФА про виключення з цих організацій у разі тиску на членів Виконкому УАФ та незаконного призначення нового керівництва.