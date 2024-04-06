Премьера: фильм-расследование "Сватово: кто уничтожил украинское оружие?"

Государственное бюро расследований совместно с коллегами из Чехии провели уникальное расследование, в ходе которого полностью доказало причастность российских спецслужб к взрывам складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Кто и как взорвал арсенал оружия в Сватово в 2015 году? Кто был заказчиком и исполнителем диверсии? Где в Украине «засветились» российские разведчики Мишкин и Чепига и при чем здесь путин?

Ответ на все эти вопросы вы найдете в уникальном документальном фильме по материалам расследования ДБР "Сватово: кто уничтожил украинское оружие?"

Государственное бюро расследований совместно с коллегами из Чехии провели уникальное расследование, в ходе которого полностью доказала причастность российских спецслужб к взрывам складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Сватово Луганской области в 2015 году.

Лента-расследование вы сможете увидеть в эфире Телемарафона на телеканале "Мы - Украина" сегодня, 6 апреля в 22.00 или уже по ссылке:

Не упустите! Это должен увидеть каждый!