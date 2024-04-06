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Премʼєра: фільм-розслідування "Сватове: хто знищив українську зброю?"
Державне бюро розслідувань спільно з колегами з Чехії провели унікальне рослідування в ході якого повністю довело причетність російських спецслужб до вибухів складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році
Хто та як підірвав арсенал зброї у Сватовому у 2015 році? Хто був замовником та виконавцем цієї диверсії? Де в Україні «засвітилися» російські розвідники Мішкін і Чепіга та до чого тут путін?
Відповідь на усі ці запитання ви знайдете в унікальному документальному фільмі за матеріалами розслідування ДБР «Сватово: хто знищив українську зброю?»
Державне бюро розслідувань спільно з колегами з Чехії провели унікальне рослідування в ході якого повністю довело причетність російських спецслужб до вибухів складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Стрічку-розслідування ви зможете побачити в ефірі Телемарафону на телеканалі «Ми – Україна» сьогодні, 6 квітня о 22.00 або вже за посиланням:
Не пропустіть! Це повинен побачити кожен!