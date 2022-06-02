Приговор Грымчаку вступил в силу: экс-замминистра должен отсидеть 10 лет

Приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку вступил в законную силу, 2 июня был направлен для исполнения. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Напомним, что 23 февраля Высший антикоррупционный суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве и подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение.

Его вину квалифицировали по части 4 статьи 19; части 4 статьи 27, части 2 статьи 15, части 3 статьи 369; а также части 4 статьи 27, части 2 статьи 15 и части 4 статьи 369 Уголовного кодекса.

Суд назначил Грымчаку наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Тогда суд также сменил экс-замминистра меру пресечения на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Он был арестован непосредственно в зале суда.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск прокурора САП о взыскании с Грымчака почти 980 тысяч гривен имущественного ущерба. Вместе с тем судом дополнительно взыскано с экс-замминистра еще 200 тысяч гривен судебных издержек.

Грымчаку инкриминировали то, что он вместе с умершим ныне братом его жены Игорем Овдиенко требовали взятку в 1,1 миллиона долларов, обещая посодействовать в принятии решений чиновниками Киевгорадминистрации, Министерства культуры, Министерства юстиции, а также судьями Верховного суда.

Речь шла об оформлении документов для фирмы "Катран-К" относительно строительства многоэтажки под видом "реконструкции" рынка "Рыбак" возле станции метро "Днепр" в Киеве.

Оба были задержаны в августе 2019 года при получении 450 тысяч долларов (впоследствии оказалось, что почти все эти деньги были не настоящими, а сувенирными). Однако следствие пришло к выводу, что тогдашние руководители ведомств никаких договоренностей с Грымчаком не имели и никаких денег не получали, поэтому подозреваемым инкриминировали мошенничество.