Вирок Гримчаку набрав чинності: екс-заступник міністра має відсидіти 10 років

Вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку набрав законної сили, 2 червня його було скеровано для виконання. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Нагадаємо, що 23 лютого Вищий антикорупційний суд визнав екс-чиновника виннис у шахрайстві та підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Його провину кваліфікували за частиною 4 статті 19; частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 369; а також частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 15 та частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу.

Суд призначив Гримчаку покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тоді суд також змінив екс-заступнику міністра запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Його було заарештовано безпосередньо у залі суду.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов прокурора САП про стягнення з Гримчака майже 980 тисяч гривень майнової шкоди. Разом з тим судом додатково стягнуто з екс-заступника міністра ще 200 тисяч гривень судових витрат.

Гримчаку інкримінували те, що він разом з померлим нині братом його дружини Ігорем Овдієнком вимагали хабар у 1,1 мільйона доларів, обіцяючи посприяти в ухваленні рішень чиновниками Київміськадміністрації, Міністерства культури, Міністерства юстиції, а також суддями Верховного суду.

Йшлося про оформлення документів для фірми "Катран-К" щодо будівництва багатоповерхівки під виглядом "реконструкції" ринку "Рибалка", що біля станції метро "Дніпро" в Києві.

Обох було затримано в серпні 2019 року при отриманні 450 тисяч доларів (згодом виявилося, що майже всі ці гроші були не справжніми, а сувенірними). Однак слідство дійшло висновку, що тодішні керівники відомств жодних домовленостей з Гримчаком не мали та жодних грошей не отримували, через що підозрюваним інкримінували шахрайство.