Прокат самокатов Bolt возобновляет работу в Киеве

Компания Bolt решила с 7 апреля возобновить свою услугу проката самокатов в Киеве, сообщила пресс-служба Bolt в своем Facebook.

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Жители Киева могут воспользоваться услугой по сниженной цене. Пока самокат можно взять на прокат только в центре города. Разблокировка будет стоить 5 гривен, а совершить поездку можно всего за 1,5 грн/мин.

Карта самокатов Bolt в Киеве Карта самокатов Bolt в Киеве Карта самокатов Bolt в Киеве

"Верим, что это поможет всем быстрее вернуться к привычному темпу жизни, а также легко и доступно передвигаться по городу в случае экстренной необходимости", — отметили в компании.

Bolt собирается расширить зону поездок в Киеве, а также возобновлять услугу в других городах.

Напомним, эстонская Bolt выступила против российского вторжения в Украину – компания закроется в Беларуси, а Украине передаст €5 млн.

В частности, компания собирается прибегнуть к трем шагам: перечислить 5% всех заказов Bolt в Европе в течение следующих 2 недель в поддержку украинского народа, изъять российскую продукцию из Bolt Market и прекратить деятельность в Беларуси.