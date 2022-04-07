- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Прокат самокатів Bolt відновлює роботу в Києві
Компанія Bolt вирішила з 7 квітня відновити свою послугу прокату самокатів у Києві, повідомила пресслужба Bolt у своєму Facebook.
Жителі Києва можуть скористатися послугою за зниженою ціною. Поки що самокат можна взяти на прокат тільки в центрі міста. Розблокування коштуватиме 5 гривень, а здійснити поїздку можна лише за 1,5 грн/хв.
"Віримо, що це допоможе всім швидше повернутися до звичного темпу життя, а також легко і доступно пересуватися містом у разі екстреної необхідності", — зазначили у компанії.
Bolt має намір розширити зону поїздок, а також відновлювати послугу в інших містах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, естонська Bolt виступила проти російського вторгнення в Україну – компанія закриється у Білорусі, а Україні передасть €5 млн.
Зокрема, компанія має намір вдатися до трьох кроків: перерахувати 5% всіх замовлень Bolt у Європі протягом наступних 2 тижнів на підтримку українського народу, вилучити російську продукцію з Bolt Market та припинити діяльність у Білорусі.