Прокат самокатів Bolt відновлює роботу в Києві

Компанія Bolt вирішила з 7 квітня відновити свою послугу прокату самокатів у Києві, повідомила пресслужба Bolt у своєму Facebook.

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Жителі Києва можуть скористатися послугою за зниженою ціною. Поки що самокат можна взяти на прокат тільки в центрі міста. Розблокування коштуватиме 5 гривень, а здійснити поїздку можна лише за 1,5 грн/хв.

Карта самокатів Bolt у Києві Карта самокатів Bolt у Києві Карта самокатів Bolt у Києві

"Віримо, що це допоможе всім швидше повернутися до звичного темпу життя, а також легко і доступно пересуватися містом у разі екстреної необхідності", — зазначили у компанії.

Bolt має намір розширити зону поїздок, а також відновлювати послугу в інших містах.

Нагадаємо, естонська Bolt виступила проти російського вторгнення в Україну – компанія закриється у Білорусі, а Україні передасть €5 млн.

Зокрема, компанія має намір вдатися до трьох кроків: перерахувати 5% всіх замовлень Bolt у Європі протягом наступних 2 тижнів на підтримку українського народу, вилучити російську продукцію з Bolt Market та припинити діяльність у Білорусі.