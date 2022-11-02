Публикации о пропавших без вести и пленных вредят им самим, — Минобороны

Россияне могут использовать информацию из постов в социальных сетях о пропавших без вести или пленных украинских военнослужащих в своих целях. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Родственники, активисты или просто неравнодушные граждане часто публикуют посты в соцсетях, где на фото изображен без вести пропавший или пленный украинский военнослужащий в военной форме, с указанием фамилии, имени, отчества и воинской должности.

Такие публикации могут навредить как военнослужащему, так и переговорам по обмену.

"Указанное лицо действительно может находиться в плену, но враг при этом считает его гражданским. Или лицо может просто укрываться на временно оккупированных территориях и искать возможности вернуться. Публикуя данные и фото такого человека, вы даете врагу ориентир на поиски", — пояснила Маляр.

Кроме того, распространение в социальных сетях информации о позывных украинских бойцов, военных частях и мест их дислокации, о обстоятельствах попадания военнослужащих в плен может навредить находящимся в зоне боевых действий военным.

Публикуя сообщения о военнопленных, авторы таких сообщений информируют врага о значении личности для общества, его политических взглядах, месте службы или предыдущей работе, составе семьи, родных и близких и т.д.

"Это побуждает врага придирчиво относиться именно к этому конкретному лицу, в результате чего требования к его обмену становятся завышенными, а сам процесс – максимально усложненным”, - подчеркнула Маляр.

Что делать людям, чьи родные или близкие попали в плен

В таком случае нужно обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует на базе Главного управление разведки Минобороны Украины и объединяет в себе более десяти государственных учреждений и организаций.

Адрес приемной: г. Киев, улица Спасская 37,

Контакты: +38 (095) 412 74 24; +38 (044) 425 12 09.

Известно, что Россия удерживает в плену около 2,5 тысяч украинцев. Среди пленных также гражданские люди, которых уже несколько обменов подряд не отпускают.

При этом с начала полномасштабного вторжения Украина и РФ произвели около 28 обменов. Украинская сторона освободила из российского плена 978 человек, из которых 99 гражданских.

Недавно 26 октября украинская сторона вернула из российского плена 10 защитников Украины. До этого, 17 октября, в рамках обмена вернулось 108 женщин, абсолютное большинство из которых являются представительницами силовых структур.