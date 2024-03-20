Пузыреплодник: как и когда правильно сажать популярный кустарник

Удивительная окраска пузыреплодника (Physocarpus) и его неприхотливость сделала растение одним из любимцев ландшафтных дизайнеров и садоводов. Род этих листопадных кустарников принадлежит семейству Розовых. Название имеет древнегреческое происхождение и объясняется внешним видом плода.

Сегодня известно более десятка видов пузыреплодника, однако наибольшее распространение для культивирования как декоративного растения получила лишь пара из них. Выращивают куст и как одиночное растение, так и в композициях с другими. Эффектно выглядит как живая изгородь. Для оформления балконов и террас можно высаживать в контейнеры.

Посадка пузыреплодника

Удобнее выполнять посадку саженцев пузыреплодника, доступных для заказа в интернет-магазине Florium. Преимущество в том, что при покупке саженцев с закрытой корневой системой проводить высадку в открытый грунт можно в любое время года, кроме зимы. Посадка саженцев с открытой системой корней выполняется весной, а еще лучше осенью.

Главные условия для успешного укоренения:

Место для кустарника должно быть хорошо освещено, где пузыреплодник не будет соседствовать с большими деревьями. Именно под солнцем листья получают насыщенный красновато-коричневый цвет. Для сортов с зеленой окраской листьев подойдет и затененный участок.

Лучшие декоративные качества оказываются на рыхлом суглинку, насыщенном питательными компонентами и умеренно влажном. В общем, к почве это растение не слишком требовательно, но следует учитывать, что щелочную почву для пузыреплодника нужно подкислить известью.

Почву обязательно дренировать. Предпочитайте те места, где грунтовые воды залегают глубоко. Растение не любит застоя влаги.

При посадке нужно внести в почву перегной.

Рекомендуется заранее выкопать посадочную ямку под пузыреплодник и добавить в нее плодородную почву . Сделать это лучше за полтора месяца до непосредственной посадки, чтобы земля успела осесть. Необходимость в такой подготовке объясняется тем, что у посаженного растения корневая шейка должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

После посадки куст нужно хорошо полить. Если после этого осядет земля, следует подсыпать почву. Сначала (в течение нескольких дней после посадки) приствольный круг должен быть увлажнен, участок под корневой системой следует замульчировать.

Уход за пузыреплодником

Куст требователен к влажности почвы: он не терпит ни засухи, ни переувлажнения. Полив в летнее время производится 2-3 раза в неделю (по 4 ведра воды на 1 куст за раз). Старайтесь поливать так, чтобы вода не попадала на листья и соцветия, что может привести к ожогам. Предпочтительно выполнять процедуру ранним утром или вечером. Если участок без мульчи, то после полива его нужно разрыхлять и пропалывать.

Подкормку можно производить весной и осенью комплексными удобрениями.

Обрезка и формирование пузыреплодника

При выращивании любого сорта пузыреплодника не обойтись без санитарной и формирующей обрезки. Весной удаляют поврежденные и сухие ветки, побеги, растущие внутрь куста. Также весной по необходимости выполняется формирование кроны. Обрезка поможет изменить высоту и форму куста. Для шестилетнего растения производится омолаживающая обрезка на пень (поздней осенью или ранней весной).

Зимовка пузыреплодника

На зиму молодые растения нуждаются в укрытии. Если ожидаются сильные морозы, то рекомендуется укрывать и взрослые экземпляры. Для этого сначала поверхность приствольного круга мульчируют слоем торфа в 5-8 сантиметров, молодые кустарники накрывают лапником, взрослые (100 см) стягивают шпагатом и заворачивают специальным покровным материалом.

Болезни пузыреплодника

Пузыреплодник устойчив к различным заболеваниям и вредителям. Однако при недостатке питательных веществ в почве в кустарнике может развиться хлороз, при котором засыхают верхние побеги и желтеют молодые листья. Справиться с болезнью помогут специальные препараты, в частности, хелат железа.

Как размножить пузыреплодник ?

Для размножения лучше выбрать вегетативные способы (черешки, отвод, разделение куста). При размножении семенами есть риск утратить яркость листьев, к тому же процесс достаточно сложен.