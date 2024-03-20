Пухироплідник: як і коли правильно садити популярний чагарник

Дивовижне забарвлення пухироплідника (Physocarpus) та його невибагливість зробила рослину одним із улюбленців ландшафтних дизайнерів та садівників. Рід цих листопадних чагарників належить сімейству Рожеві. Назва має давньогрецьке походження та пояснюється зовнішнім виглядом плоду.

Сьогодні відомо більше десятка видів пухироплідника, проте найбільшого поширення для культивування як декоративної рослини отримала лише пара з них. Вирощують кущ і як одиночну рослину, і в композиціях з іншими. Ефектно виглядає як живопліт. Для оформлення балконів та терас можна висаджувати у контейнери.

Посадка пухироплідника

Зручніше виконувати посадку саджанців пухироплідника, доступних для замовлення в інтернет-магазині Florium. Перевага в тому, що при покупці саджанців із закритою кореневою системою проводити висадку у відкритий ґрунт можна у будь-яку пору року, окрім зими. Посадка саджанців з відкритою системою коренів виконується навесні, а ще краще — восени.

Головні умови для успішного вкорінення:

Місце для чагарника має бути добре освітленим, де пухироплідник не буде сусідити з великими деревами. Саме під сонцем листя отримує насичений червонувато-коричневий колір. Для сортів із зеленим забарвленням листя підійде і затінена ділянка.

Кращі декоративні якості виявляються на пухкому суглинку, насиченому поживними компонентами та помірно вологому. Загалом до ґрунту ця рослина не надто вимоглива, але варто враховувати, що лужний ґрунт для пухироплідника потрібно підкислити вапном.

Ґрунт обов'язково дренувати. Віддавайте перевагу тим місцям, де ґрунтові води залягають глибоко. Рослина не любить застою вологи.

При посадці потрібно внести в ґрунт перегній.

Рекомендується заздалегідь викопати посадкову ямку під пухироплідник і додати в неї родючий ґрунт. Зробити це краще за півтора місяці до безпосередньої посадки, щоби земля встигла осісти. Необхідність у такій підготовці пояснюється тим, що у посадженої рослини коренева шийка має знаходитися на одному рівні з поверхнею ґрунту.

Після посадки кущ потрібно добре полити. Якщо після цього осяде земля, слід підсипати ґрунт. Спочатку (протягом кількох днів після посадки) пристовбурне коло має бути зволожене, ділянку під кореневою системою слід замульчувати.

Догляд за пухироплідником

Кущ вимогливий до вологості ґрунту: він не терпить ні посухи, ні перезволоження. Полив у літній час робиться 2-3 рази на тиждень (по 4 відра води на 1 кущ за раз). Намагайтеся поливати так, щоб вода не потрапляла на листя та суцвіття, що може призвести до опіків. Переважно виконувати процедуру рано-вранці або ввечері. Якщо ділянка без мульчі, то після поливу її потрібно розпушувати та прополювати.

Підживлення можна робити навесні та восени комплексними добривами.

Обрізання та формування пухироплідника

При вирощуванні будь-якого сорту пухироплідника не обійтися без санітарної та формуючої обрізки. Навесні видаляють пошкоджені та сухі гілки, пагони, що ростуть усередину куща. Також навесні за потребою виконується формування крони. Обрізка допоможе змінити висоту та форму куща. Для шестирічної рослини проводиться омолоджуюче обрізання на пень (пізно восени або ранньою весною).

Зимівка пухироплідника

На зиму молоді рослини потребують укриття. Якщо очікуються сильні морози, то рекомендується вкривати і дорослі екземпляри. Для цього спочатку поверхню пристовбурного кола мульчують шаром торфу в 5-8 сантиметрів, молоді чагарники накривають лапником, дорослі (100 см) стягують шпагатом і загортають спеціальним покривним матеріалом.

Хвороби пухироплідника

Пухироплідник стійкий до різних захворювань і шкідників. Однак при нестачі поживних речовин у ґрунті у чагарнику може розвинутися хлороз, при якому засихають верхні пагони та жовтіє молоде листя. Впоратися з хворобою допоможуть спеціальні препарати, зокрема хелат заліза.

Як розмножити пухироплідник ?

Для розмноження краще вибрати вегетативні способи (черешки, відведення, поділ куща). При розмноженні насінням є ризик втратити яскравість листя, до того ж процес досить складний.