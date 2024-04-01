Пыль из Сахары накроет Украину: в Гидрометцентре призывают не оставлять окна открытыми

Сегодня, 1 апреля, большинство областей Украины накроет пыль из Сахары. Она может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, а также для детей и пожилых людей. Метеорологи советуют держать окна закрытыми.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Там отмечают, что пыль из Сахары пришла в Украину.

"Волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары (это хорошо видно на спутниковом снимке с платформы EUMETSAT)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители западного региона могли это наблюдать еще вчера, а сегодня, по данным метеорологов, пыль распространится на большинство областей Украины. Поэтому небо будет тусклым.

"Закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с распираторными заболеваниями, пожилых людей и детей", - отмечают в Гидрометцентре.

Германию и Швейцарию накрыло облако пыли из Сахары

В субботу, 30 марта, немецкие метеорологи заявили, что Германию и Швейцарию накрыло чрезвычайно редким облаком пыли, поднявшимся из пустыни Сахара, сообщает Der Spiegel.

"Сахарская пыль уже прибыла, как вы можете видеть из желтоватой дымки в воздухе", - заявил в субботу Кристиан Герольд, метеоролог Немецкой метеорологической службы (DWD).

По данным метеорологов, это явление можно наблюдать во многих частях Германии, но самая большая концентрация пыли на западе страны. В результате пустынной пыли солнечный свет может казаться молочным и затуманенным.

По статистике DWD, частицы пыли из пустыни переносятся в Европу от 5 до 15 раз в год. Однако Герольд оценивает нынешнюю ситуацию как достаточно редкую с точки зрения интенсивности.

Согласно спутниковому снимку NASA, больше недели назад частицы пыли из Сахары также путешествовали над южной Европой.

В частности, в субботу Швейцария также испытала влияние желто-красной пыли из Сахары, которая затмила видимость на значительной территории.

Согласно расчетам, общее количество пылевых частиц составило 180 тысяч тонн. Обычно ветер приносит в Швейцарию половину этого количества.