Пил із Сахари накриє Україну: у Гідрометцентрі закликають не лишати вікна відчиненими

Сьогодні, 1 квітня, більшість областей України накриє пил із Сахари. Він може бути шкідливим для людей із респіраторними захворюваннями, а також для дітей та осіб похилого віку. Метеорологи рекомендують тримати вікна зачиненими.

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Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Там зауважують, що пил з Сахари прийшов до України.

"Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари (це добре видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні, за даними метеорологів, він пошириться на більшість областей України. Тому небо буде тьмяним.

"Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей", - наголошують в Гідрометцентрі.

Німеччину та Швейцарію накрила хмара пилу із Сахари

У суботу, 30 березня, німецькі метеорологи заявили, що Німеччину та Швейцарію накрило надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара, повідомляє Der Spiegel.

"Сахарський пил вже прибув, як ви можете бачити з жовтуватого серпанку в повітрі", - заявив у суботу Крістіан Герольд, метеоролог Німецької метеорологічної служби (DWD).

За даними метеорологів, це явище можна спостерігати в багатьох частинах Німеччини, але найбільша концентрація пилу на заході країни. Внаслідок пустельного пилу сонячне світло може здаватися молочним і затуманеним.

За статистикою DWD, частинки пилу з пустелі переносяться в Європу від 5 до 15 разів на рік. Однак Герольд оцінює нинішню ситуацію як досить рідкісну з точки зору інтенсивності.

Згідно з супутниковим знімком NASA, понад тиждень тому частинки пилу з Сахари також подорожували над південною Європою.

Зокрема, в суботу Швейцарія також зазнала впливу жовто-червоного пилу з Сахари, який затьмарив видимість на значній території.

Згідно з розрахунками, загальна кількість пилових частинок становила 180 тисяч тонн. Зазвичай вітер приносить до Швейцарії половину цієї кількості.