Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера — журналист

Наставник эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров подписал контракт со сборной Украины, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По информации Романо, соглашение между Ребровым и сборной Украины уже подписано, а вскоре о нем будет объявлено официально.

Главным конкурентом Реброва на должность наставника национальной команды сине-желтых был хорватский специалист Славен Билич.

Условия контракта пока не сообщаются.

Serhiy Rebrov will become the new head coach of Ukraine national team soon — the agreement has been sealed. 🇺🇦🤝🏻 #Ukraine



After discussions with Slaven Bilić, the plan is to proceed with Rebrov; it will be official soon. pic.twitter.com/MeMb8w9FGt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2023

Контракт Реброва с Аль-Айном истекает в июне 2023 года.

В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань, который возглавлял команду в стартовом матче отбора Евро-2024 против Англии (0:2).

Ранее сообщалось, что Ребров возглавит сборную перед июньскими матчами отбора к Евро-2024, а президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил переговоры с украинским тренером.

Также была информация, что Ребров может совмещать работу в сборной Украины и Аль-Айне.