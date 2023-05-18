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Суспільство
Дата публікації

Збірна України з футболу отримала нового головного тренера — журналіст

Збірна України з футболу отримала нового головного тренера — журналіст
Контракт Реброва з Аль-Айном завершується у червні 2023 року. (Фото:ФК Аль-Айн)

Наставник еміратського Аль-Айна Сергій Ребров підписав контракт зі збірною України, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією Романо, угода між Ребровим та збірною України вже підписана, а незабаром про неї буде оголошено офіційно.

Зазначається, що головним конкурентом Реброва на посаду наставника національної команди синьо-жовтих був хорватський спеціаліст Славен Біліч.

Умови контракту наразі не повідомляються.

Контракт Реброва з Аль-Айном завершується у червні 2023 року.

Наразі виконувачем обов’язків головного тренера збірної України є Руслан Ротань, який очолював команду у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Англії (0:2).

Раніше повідомлялося, що Ребров очолить збірну перед червневими матчами відбору до Євро-2024, а президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив переговори з українським тренером.

Також була інформація, що Ребров може поєднувати роботу в збірній України та Аль-Айні.