Збірна України з футболу отримала нового головного тренера — журналіст

Наставник еміратського Аль-Айна Сергій Ребров підписав контракт зі збірною України, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією Романо, угода між Ребровим та збірною України вже підписана, а незабаром про неї буде оголошено офіційно.

Зазначається, що головним конкурентом Реброва на посаду наставника національної команди синьо-жовтих був хорватський спеціаліст Славен Біліч.

Умови контракту наразі не повідомляються.

Serhiy Rebrov will become the new head coach of Ukraine national team soon — the agreement has been sealed. 🇺🇦🤝🏻 #Ukraine



After discussions with Slaven Bilić, the plan is to proceed with Rebrov; it will be official soon. pic.twitter.com/MeMb8w9FGt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2023

Контракт Реброва з Аль-Айном завершується у червні 2023 року.

Наразі виконувачем обов’язків головного тренера збірної України є Руслан Ротань, який очолював команду у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Англії (0:2).

Раніше повідомлялося, що Ребров очолить збірну перед червневими матчами відбору до Євро-2024, а президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив переговори з українським тренером.

Також була інформація, що Ребров може поєднувати роботу в збірній України та Аль-Айні.