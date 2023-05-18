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Збірна України з футболу отримала нового головного тренера — журналіст
Наставник еміратського Аль-Айна Сергій Ребров підписав контракт зі збірною України, повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією Романо, угода між Ребровим та збірною України вже підписана, а незабаром про неї буде оголошено офіційно.
Зазначається, що головним конкурентом Реброва на посаду наставника національної команди синьо-жовтих був хорватський спеціаліст Славен Біліч.
Умови контракту наразі не повідомляються.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Контракт Реброва з Аль-Айном завершується у червні 2023 року.
Наразі виконувачем обов’язків головного тренера збірної України є Руслан Ротань, який очолював команду у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Англії (0:2).
Раніше повідомлялося, що Ребров очолить збірну перед червневими матчами відбору до Євро-2024, а президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив переговори з українським тренером.
Також була інформація, що Ребров може поєднувати роботу в збірній України та Аль-Айні.