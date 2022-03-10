Сегодня продолжится эвакуация мирных жителей: маршруты "зеленых коридоров"

В Украине 10 марта продолжится эвакуация мирного населения из наиболее опасных населенных пунктов.

Об этом сообщила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы открываем гуманитарные коридоры по следующим маршрутам: из города Тростянец в направлении города Полтава… люди поедут частично на автобусах, частично на своем транспорте. Из Краснополья в направлении города Полтава… Из города Сумы в направлении Полтавы… Из Сум люди выедут на личном транспорте, а из Полтавы будут отправлены автобусы для вывоза людей, которые не имеют собственного транспорта", — сказала Верещук.

По ее словам, эвакуация также будет организована по маршрутам: Мариуполь-Запорожье "с обязательным разминированием по всему маршруту", Волноваха – Покровск, Изюм – Лозовая (Харьковская область). Она отметила, что люди из городов Буча, Бородянка, Ирпень Киевской области будут эвакуированы в Киев.