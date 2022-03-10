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10 березня продовжиться евакуація мирних жителів із найнебезпечніших населених пунктів: маршрути

Сьогодні продовжиться евакуація мирних жителів із найнебезпечніших населених пунктів
Сьогодні продовжиться евакуація мирних жителів із найнебезпечніших населених пунктів

В Україні 10 березня продовжиться евакуація мирного населення із найнебезпечніших населених пунктів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Ми відкриваємо гуманітарні коридори за такими маршрутами: з міста Тростянець у напрямку міста Полтава… люди поїдуть частково автобусами, частково на своєму транспорті. З Краснопілля у напрямку міста Полтава… З міста Суми у напрямку Полтави… З Сум люди виїдуть на особистому транспорті, а з Полтави буде відправлено автобуси для вивезення людей, які не мають власного транспорту", — сказала Верещук.

За її словами, евакуацію також буде організовано за маршрутами: Маріуполь — Запоріжжя "з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту", Волноваха – Покровськ, Ізюм – Лозова (Харківська область). Вона зазначила, що людей із міст Буча, Бородянка, Ірпінь Київської області буде евакуйовано до Києва.

Автор:
Світлана Манько