Сервис без барьеров: как SOCAR трансформировала бизнес для улучшения обслуживания людей с инвалидностью

Что делает компанию действительно открытой для клиентов? Для кого угодно, кто хочет воспользоваться сервисом? Ответ на этот вопрос – инклюзивность. Примером инклюзивной трансформации бизнеса делится компания SOCAR, которая системно усовершенствует свои возможности комфортного обслуживания людей с инвалидностью.

Война меняет наши приоритеты, заставляет на многое посмотреть под другим углом, переосмыслить свое отношение к якобы давно известным проблемам. Так произошло в стране и с темой инклюзивности, ведь из-за войны пострадали сотни наших сограждан: военных, гражданских, детей, пожилых людей. Общество приняло этот вызов, а бизнес занял проактивную позицию, пытаясь обеспечить людям, пострадавшим от войны, достойную жизнь.

Украинцам, а в конце концов и украинским компаниям, присуща эмпатия и желание помогать. Компания SOCAR не осталась в стороне от этого движения, ведь давно и целенаправленно работала в направлении инклюзивности. Об этом свидетельствует тот факт, что SOCAR стал участником программы "Без барьеров" первой леди Елены Зеленской, предложившей видение общества без ограничений, в котором обеспечиваются равные права и возможности для всех людей в самореализации, занятости, передвижении, сервисах, получении образования, общении, досуге и развитии.

Также стоит упомянуть общий проект SOCAR и Superhumans Center. Целью инициативы был сбор денег на высокофункциональные протезы для людей, получивших травмы во время войны. Средства от продажи благотворительных кружек "Иметь возможность держать этот кофе" и шнуровок для обуви передали в Superhumans Center. В рамках благотворительной акции собрали более 2 млн. грн.

Только в течение 2024 года на благотворительные программы и проекты компания направила около 200 млн грн.

Собственная трансформация

Одно дело – поддерживать программы партнеров, другое – осуществить трансформацию собственного бизнеса. Руководство компании SOCAR взяло курс на активное развитие инклюзивности. Но с чего начинать эти процессы с установления пандусов или инфраструктуры для незрячих или с обучения персонала методов обслуживания людей с инвалидностью? Компания SOCAR первой в Украине внедрила инклюзивность и безбарьерность в сети АЗК, поэтому должна была находить свой путь. Этот путь оказался успешным, о чем свидетельствуют награды, полученные компанией за доступность для маломобильных людей и родителей с детьми.

В конце концов, программа повышения инклюзивности сети АЗК стала комплексной мерой, которая содержала просветительские, медицинские, организационные и инженерно-технические компоненты. Важным шагом стало переоборудование всех комплексов сети АЗК в соответствии со стандартами инклюзивности. На практике это означало, что все АЗК должны быть оснащены раздвижной дверью и пандусами, а также специально оборудованными туалетами.

Отдельное внимание уделялось удовлетворению потребностей родителей с детьми. В помещениях АЗК установили пеленальные столики, детские уголки и ввели детское меню. Следует также упомянуть об аптечках с расширенным перечнем специальных средств и приборах для измерения АД, которые также вошли в перечень вещей, необходимых для инклюзивного торгового помещения.

Не обошлось и без учебы. Хорошо иметь необходимое оборудование, а еще лучше — работников, знающих, как себя вести, что говорить и какие модели поведения использовать в работе с людьми с инвалидностью. Компания SOCAR внедрила для персонала серии тренингов о ментальном здоровье и стандартах общения с ветеранами, людьми с инвалидностью, прошедшими плен или оккупацией.

В 2023 году 2085 работников приняли участие в тренингах по повышению квалификации, переподготовки и повышению осведомленности, которые проводились на базе учебного центра Socar Energy Ukraine.

Нет — барьерам, да — возможностям

Вместо барьеров SOCAR создает возможности. На АЗК сети совмещаются три составляющие: высокий сервис, толерантность и безбарьерность. В основе безбарьерного обслуживания заложен принцип человекоориентированности. Что это на практике? Если вам нужно поработать, на АЗК есть бизнес-уголок. А пока у вас рабочий звонок с коллегами или партнерами по бизнесу, ваш ребенок может развлечься на интерактивном детском столике Multi-Touch. Если человек спешит или не хочет покидать авто, есть функция предзаказа блюд, напитков и продуктов онлайн в приложении SOCAR. Сотрудник АЗК вынесет заказы прямо к клиенту и обеспечит возможность рассчитаться с помощью выносного бесконтактного терминала, не выходя из авто.

Теперь любой АЗК сети SOCAR – это целый хаб услуг. Это бизнес-площадки для проведения встреч, маркеты, полноценные рестораны, сервис бесконтактной оплаты SOCAR Pay, бесплатный Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов и многое другое.

Компания SOCAR первой в Украине еще задолго до начала полномасштабной войны начала внедрять инклюзивность в собственной сети АЗК. Эта инклюзивность распространяется не только на клиентов, но и на персонал компании. Так, кроме заботы о клиентах и тренингах для персонала о ментальном здоровье и стандартах общения, SOCAR трудоустраивает людей с инвалидностью и поощряет их карьерный рост. Возраст, пол, состояние здоровья, семейное положение, наличие опыта при трудоустройстве не имеют значения. А это значит, что еще один барьер преодолен, а возможность создана.