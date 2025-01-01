Сервіс без бар’єрів: як SOCAR трансформувала бізнес для покращення обслуговування людей з інвалідністю

Що робить компанію справді відкритою для клієнтів? Для будь-кого, хто хоче скористатися сервісом? Відповідь на це запитання — інклюзивність. Прикладом інклюзивної трансформації бізнесу ділиться компанія SOCAR, яка системно вдосконалює свої можливості комфортного обслуговування людей з інвалідністю.

Війна змінює наші пріоритети, змушує на багато речей подивитися під іншим кутом, переосмислити своє ставлення до нібито давно відомих проблем. Так відбулося в країні і з темою інклюзивності, адже через війну постраждали сотні наших співгромадян: військових, цивільних, дітей, літніх людей. Суспільство прийняло цей виклик, а бізнес зайняв проактивну позицію, намагаючись забезпечити людям, які постраждали від війни, гідне життя.

Українцям, а зрештою і українським компаніям, притаманна емпатія і бажання допомагати. Компанія SOCAR не лишилася осторонь цього руху, адже давно і цілеспрямовано працювала у напрямі інклюзивності. Про це свідчить той факт, що SOCAR став учасником програми "Без бар’єрів" першої леді Олени Зеленської, яка запропонувала візію суспільства без обмежень, в якому забезпечуються рівні права та можливості для всіх людей у самореалізації, зайнятості, пересуванні, сервісах, здобутті освіти, спілкуванні, дозвіллі та розвитку.

Також варто згадати спільний проєкт SOCAR та Superhumans Center. Метою ініціативи був збір грошей на високофункціональні протези для людей, які отримали травми під час війни. Кошти від продажу благодійних горняток "Мати змогу тримати цю каву" та шнурівок для взуття передали до Superhumans Center. У межах благодійної акції зібрали понад 2 млн грн.

Тільки протягом 2024 року на благодійні програми та проєкти компанія спрямувала майже 200 млн грн.

Власна трансформація

Одна річ — підтримувати програми партнерів, інша — здійснити трансформацію власного бізнесу. Керівництво компанії SOCAR взяло курс на активний розвиток інклюзивності. Але з чого починати ці процеси — із встановлення пандусів або інфраструктури для незрячих чи з навчання персоналу методів обслуговування людей з інвалідністю? Компанія SOCAR першою в Україні впровадила інклюзивність та безбар’єрність у мережі АЗК, тож мала віднаходити свій шлях. І цей шлях виявився успішним, про що свідчать нагороди, отримані компанією за доступність для маломобільних людей та батьків із дітьми.

Зрештою програма підвищення інклюзивності мережі АЗК стала комплексним заходом, який містив просвітницькі, медичні, організаційні та інженерно-технічні компоненти. Важливим кроком стало переобладнання всіх комплексів мережі АЗК відповідно до стандартів інклюзивності. На практиці це означало, що всі АЗК мають бути оснащені розсувними дверима та пандусами, а також спеціально обладнаними вбиральнями.

Окрема увага приділялася також задоволенню потреб батьків із дітьми. У приміщеннях АЗК встановили пеленальні столики, дитячі куточки та запровадили дитяче меню. Варто також згадати про аптечки з розширеним переліком спеціальних засобів та прилади для вимірювання артеріального тиску, які теж увійшли до переліку речей, необхідних для інклюзивного торговельного приміщення.

Не обійшлося і без навчання. Добре мати необхідне обладнання, а ще краще — працівників, які знають, як поводитися, що говорити і які моделі поведінки використовувати у роботі з людьми з інвалідністю. Компанія SOCAR впровадила для персоналу серії тренінгів про ментальне здоров’я та стандарти спілкування з ветеранами, людьми з інвалідністю, тими, хто пройшов полон або окупацію.

Протягом 2023 року 2085 працівників взяли участь у тренінгах з підвищення кваліфікації, перепідготовки та підвищення обізнаності, що проводилися на базі навчального центру Socar Energy Ukraine.

Ні — бар’єрам, так — можливостям

Замість бар’єрів SOCAR створює можливості. На АЗК мережі поєднуються три складові: високий сервіс, толерантність та безбар’єрність. В основі безбар’єрного обслуговування закладено принцип людиноорієнтованості. Що це на практиці? Якщо вам потрібно попрацювати, на АЗК є бізнес-куточок. А поки у вас робочий дзвінок із колегами або партнерами по бізнесу, ваша дитина може розважитися на інтерактивному дитячому столику Multi-Touch. Якщо людина поспішає або не хоче полишати авто, є функція передзамовлення страв, напоїв і продуктів онлайн у застосунку SOCAR. Співробітник АЗК винесе замовлення просто до клієнта і забезпечить можливість розрахуватися за допомогою виносного безконтактного термінала, не виходячи з авто.

Тепер будь-який АЗК мережі SOCAR — це цілий хаб послуг. Це бізнес-майданчики для проведення зустрічей, маркети, повноцінні ресторани, сервіс безконтактної оплати SOCAR Pay, безкоштовний Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонів та ще багато іншого.

Компанія SOCAR першою в Україні, ще задовго до початку повномасштабної війни, почала впроваджувати інклюзивність у власній мережі АЗК. І ця інклюзивність поширюється не тільки на клієнтів, а й на персонал компанії. Так, окрім турботи про клієнтів та тренінгів для персоналу про ментальне здоров’я і стандарти спілкування, SOCAR працевлаштовує людей з інвалідністю та заохочує їхнє кар’єрне зростання. Вік, стать, стан здоров’я, сімейний стан, наявність досвіду під час працевлаштування не мають значення. А це означає, що ще один бар’єр подолано, а можливість — створено.