Скандал в Днепре: В больнице из-за неправильного наркоза скончался мальчик, еще 10 человек пострадали

Один ребенок погиб и еще пятеро детей и пятеро взрослых пострадали в результате чрезвычайной ситуации в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева в Днепре.

Как сообщает Министерство здравоохранения, там пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медицинские препараты, применявшиеся при проведении оперативных вмешательств. По предварительным данным, речь идет о медпрепаратах для внутривенного наркоза.

На партию подозреваемых в побочном действии препаратов наложен карантин, она изъята из обращения в медучреждении. Также отмечено, что Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками проводит собственное расследование, по результатам которого будет принимать соответствующие управленческие решения.

"Известно, что медицинские препараты больница закупала самостоятельно, а не получала через централизованные закупки. В больнице продолжаются следственные действия. Работает соответствующая комиссия и правоохранители", - говорят в Минздраве.

В свою очередь, пострадавшие пациенты переведены в другие медицинские учреждения, где им предоставляется необходимая медицинская помощь. Известно об 11 пострадавших, среди которых 5 взрослых и 6 детей.

"К сожалению, одного ребенка спасти не удалось. Накануне ночью 11-летний мальчик умер. Выражаем глубокие соболезнования родным. Сейчас пять детей переведены в Днепропетровскую областную клиническую больницу. Их состояние - средней тяжести", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь, пятеро взрослых пациентов доставлены в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. За их жизнь продолжают бороться врачи.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Главном управлении полиции в Днепропетровской области сообщили, что в отделении №6 Днепровского райуправления открыли производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками больницы (часть 2 статьи 140 Уголовного кодекса). Следователями проведен обыск в помещении больницы и изъята медицинская документация и другие вещественные доказательства.