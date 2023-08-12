Скандал у Дніпрі: У лікарні через неправильний наркоз помер хлопчик, ще 10 людей постраждали

Одна дитина загинула і ще п'ятеро дітей та п'ятеро дорослих постраждали внаслідок надзвичайної ситуації у міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини імені Руднєва в Дніпрі.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, там пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. За попередніми даними, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.

На партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин та вилучено з обігу в медзакладі. Також вказано, що Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками проводить власне розслідування, за результатами якого прийматиме відповідні управлінські рішення.

"Відомо, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі. В лікарні тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці", - кажуть у МОЗ.

В свою чергу, постраждалих пацієнтів переведено до інших медичних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Відомо про 11 постраждалих, серед яких п'ятеро дорослих та 6 дітей.

"На жаль, одну дитину врятувати не вдалося. Напередодні вночі 11-річний хлопчик помер. Висловлюємо глибокі співчуття рідним. Наразі п'ятеро дітей переведено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Їх стан - середньої тяжкості", - повідомили у відомстві.

В свою чергу, п'ятеро дорослих пацієнтів доправлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Стан двох з них оцінюється як важкий. За їх життя продовжують боротися лікарі.

Фото: ГУНП в Дніпропетровській області

У Головному управлінні поліції в Дніпропетровській області повідомили, що у відділенні №6 Дніпровського райуправління відкрили провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками лікарні (частина 2 статті 140 Кримінального кодексу). Слідчими проведено обшук у приміщенні лікарні та вилучено медичну документацію та інші речові докази.