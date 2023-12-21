Сколько украинцев положительно относятся к переходу на новый юлианский календарь - опрос

Согласно проведенному опросу среди украинцев, считающих себя христианами, 50,2% выразили положительное отношение к решению Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви перейти на Новоюлианский календарь, а 15% - негативное.

Об этом пишет сайт Центра Разумкова.

Равнодушны к изменениям 14%, не понимают, что это значит — 9%, затруднились с ответом — 11%.

При этом на западе Украины эта доля значительно выше и составляет 75% респондентов по сравнению с 45% в центральном регионе, 40% на юге и 28% на востоке.

В разрезе конфессий, положительно относятся к этому решению 82% верующих УГКЦ, 62% верующих ПЦУ, 24% "просто православных" (то есть тех, кто считает себя православным, но не является верующим ни одной из православных церквей), 21% "просто христиан" (тех, кто считает себя христианином, но не относит себя к какой-либо из христианских конфессий) и 20,5% верующих УПЦ (МП). Отрицательно – соответственно 5%, 11%, 23%, 9% и 61%.

Среди относящих себя к христианам 35% ответили, что они будут отмечать христианские праздники по новоюлианскому календарю, 28% - по "старому стилю", 27% - в зависимости от обстоятельств. 7% затруднились с ответом, а 3% не отмечают христианские праздники.

Среди верующих УГКЦ 80% отмечают христианские праздники по новоюлианскому календарю, 9,5% - в зависимости от обстоятельств по новоюлианскому или по юлианскому календарю, 7% - только по юлианскому календарю; среди верующих ПЦУ – соответственно 39%, 27% и 27,5%; среди "просто православных" – соответственно 15%, 37% и 33%; среди "просто христиан" – соответственно 11%, 40% и 24%, среди верующих УПЦ (МП) – соответственно 6%, 13% и 75%.

Напомним, 1 сентября верующие Православной церкви Украины (ВТО) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) перешли на новый литургический календарь и начали праздновать неподвижные праздники со смещением на 13 дней назад. При этом даты движущихся праздников (Пасхи и праздников, зависимых от нее) остаются пока неизменными.

Опрос проводился face-to-face во всех регионах, подконтрольных Украине. Опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

