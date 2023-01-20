Спасение жизни любимцев: на Киевщине отстроят разрушенный приют для животных почти за 2 млн грн

В Киевской области приступают к восстановлению приюта "Бест Френдз", который дважды пострадал от авианалетов и многочисленных обстрелов после начала полномасштабного российского вторжения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба SuziriaGroup.

Отмечается, что Suziria Group вместе с UAnimals запускает благотворительный проект Tails Changes.

В рамках проекта группа компаний пожертвовала около 2 миллионов гривен на восстановление убежища "Бест Френдз" для системного спасения тысячи жизней домашних питомцев в будущем. Приют находится в с. Фасова, Макаровского района Киевской области и с начала полномасштабного вторжения дважды пострадал от авианалетов и многочисленных обстрелов "Градами".

До 24 февраля в приюте проживало более 1300 подопечных, сейчас владельцы пытаются разместить около 970. Большая часть здания разрушена, поэтому новых животных пока он принимать не может. Как исключение, убежище спасло более двухсот котиков и собачек, эвакуированных из Бахмута, Краматорска, Харьковской области и Донецкой области.

Suziria Group вместе с UAnimals исследовали работу приюта "Бест Френдз" и поняли, что наибольшим вызовом является строительство карантинного бокса, запуск которого может спасти около тысячи жизней домашних питомцев каждый год.

После восстановления карантинного помещения приют сможет расширить пространство и обустроить два операционных места, что позволит спасти вдвое больше хвостатых жизней и уменьшить ежемесячные расходы на 100 тыс. грн.

К обустройству обновленного приюта Suziria Group и UAnimals приглашают приобщиться молодых талантливых дизайнеров и художников. Каждый, кто хочет попробовать свои силы, может подать заявку по ссылке до 18.02.2023 года и принять участие в конкурсе. Больше деталей можно найти в соцсетях UAnimals.

"Развивая в течение 30 лет рынок зооиндустрии, наша группа компаний как никто понимает все его потребности на системном уровне. Поэтому инвестиции в приют "Бест Френдз" не являются случайным решением. Это старт для более масштабных структурных изменений среди всех приютов нашей страны, где хвостатые любимцы без семьи будут получать не только необходимую заботу, но и – самое главное – будут проходить успешную адопцию", – комментирует совладелица и глава наблюдательного совета группы компаний Suziria Group Полина Кошарна.

Кроме реконструкции убежища в планах Suziria Group запуск образовательной программы вместе с UAnimals, направленной на работу с учредителями убежищ, новое видение системы администрирования, соблюдение международных стандартов в работе и адопции домашних любимцев.

"Многим приютам во время войны не хватает финансирования, лекарств, кормов, а также работников по уходу за животными. Эта проблема более комплексная, которую мы пытаемся решить с помощью наших многочисленных проектов и привлечения таких международных общественных организаций как Peta , HSI , Dogs Days Are Over , IFAW , Last Chance For Animals. Для нас очень важно, чтобы к проектам присоединялись и украинские компании, и мы очень рады, что у нас есть такие партнеры как Suziria Group, неравнодушные к животным", – говорит Александр Тодорчук, основатель UAnimals.

Благотворительный проект Tails Changes является частью регулярной благотворительной деятельности компании. За 2022 год Suziria Group передала приютам, питомникам, благотворительным и общественным организациям, волонтерам и частным лицам-опекунам более 128 тонн кормов для кошек и собак, и около 12 400 штук ветеринарных препаратов на сумму около 12 млн грн. Сегодня компания помогает около 60 тысяч собак и кошек в приютах, не считая уличных животных.

СПРАВКА:

Suziria Group – украинская семейная компания. В состав входят компании Suziria Production, Suziria Distribution и омниканальная сеть зоомагазинов MasterZoo. Основанная в Украине 30 лет назад, компания работает по всей территории Украины и за ее пределами, экспортируя собственные бренды компании, среди которых бренды Priroda , ProVet , PET Fashion , Special One , Savory и Essence .