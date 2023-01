Порятунок життя улюбленців: на Київщині відбудують зруйнований притулок для тварин за майже 2 млн грн

У Київській області розпочинають відбудову притулку "Бест Френдз", який двічі постраждав від авіанальотів та чисельних обстрілів після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомила пресслужба SuziriaGroup.

Зазначається, що Suziria Group разом з UAnimals запускає благодійний проєкт Tails Changes.

В рамках проєкту група компаній пожертвувала близько 2 мільйонів гривень на відбудову притулку "Бест Френдз" для системного порятунку тисячі життів домашніх улюбленців в майбутньому. Притулок знаходиться в с. Фасова, Макарівського району Київської області й від початку повномасштабного вторгнення двічі постраждав від авіанальотів та чисельних обстрілів "Градами".

До 24 лютого в притулку проживали більше ніж 1300 підопічних, зараз власники намагаються розмістити близько 970. Велика частина будівлі зруйнована, тому нових тварин наразі він приймати не може. Як виняток, притулок врятував понад двісті котиків та собачок, евакуйованих з Бахмута, Краматорська, Харківської області та Донецької області.

Suziria Group разом з UAnimals дослідили роботу притулку "Бест Френдз" й зрозуміли, що найбільшим викликом є будівництво карантинного боксу, запуск якого може врятувати близько тисячі життів домашніх улюбленців кожного року.

Після відбудови карантинного приміщення притулок матиме можливість розширити простір та облаштувати два операційних місця, що дасть можливість врятувати вдвічі більше хвостатих життів та зменшити щомісячні витрати на 100 тис. грн.

До оздоблення оновленого притулку та проєкту Suziria Group та UAnimals запрошують долучитися молодих талановитих дизайнерів та художників. Кожен, хто хоче спробувати свої сили, може подати свою заявку за посиланням до 18.02.2023 року та взяти участь у конкурсі. Більше деталей можна знайти в соцмережах UAnimals.

"Розвиваючи протягом 30 років ринок зооіндустрії, наша група компаній як ніхто розуміє всі його потреби на системному рівні. Тому інвестиції в притулок "Бест Френдз" не є випадковим рішенням. Це старт для масштабніших структурних змін серед усіх притулків нашої країни, де хвостаті улюбленці без родини будуть отримувати не лише необхідне піклування, але й – найголовніше – проходитимуть успішну адопцію", – коментує співвласниця і голова наглядової ради групи компаній Suziria Group Поліна Кошарна.

Окрім реконструкції притулку в планах Suziria Group запуск освітньої програми разом із UAnimals, спрямованої на роботу з засновниками притулків, нового бачення системи адміністрування, дотримання міжнародних стандартів в роботі та адопції домашніх улюбленців.

"Багатьом притулкам під час війни не вистачає фінансування, ліків, кормів, а також працівників з догляду за тваринами. Ця проблема більш комплексна, яку ми намагаємось вирішити за допомогою наших численних проєктів та залучення таких міжнародних громадських організацій як Peta, HSI, Dogs Days Are Over, IFAW, Last Chance For Animals та ін. Для нас дуже важливо, щоб до проєктів долучались і українські компанії й ми дуже раді, що у нас є такі партнери як Suziria Group, які небайдужі до тварин", – каже Олександр Тодорчук, засновник UAnimals.

Благодійний проєкт Tails Changes є частиною регулярної благодійної діяльності компанії. За 2022 рік Suziria Group передала притулкам, розплідникам, благодійним та громадським організаціям, волонтерам та приватним особам-опікунам хвостиків більше ніж 128 тонн кормів для котів та собак, та близько 12 400 штук ветеринарних препаратів на суму близько 12 млн грн. Сьогодні компанія допомагає близько 60 тисячам собак та котів у притулках, не враховуючи вуличних тварин.

ДОВІДКА:

Suziria Group – українська сімейна компанія. До складу входять компанії Suziria Production, Suziria Distribution і омніканальна мережа зоомагазинів MasterZoo. Заснована в Україні 30 років тому, компанія працює по всій території України та за її межами, експортуючи власні бренди компанії, серед яких бренди Priroda, ProVet, PET Fashion, Special One, Savory та Essence.