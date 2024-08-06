США хотят конфисковать для Украины деньги бывшего премьер-министра Лазаренко: о какой сумме идет речь

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки пытается конфисковать у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины более $200 млн.

Об этом сообщает Голос Америки.

Судебные процессы длятся уже около 20 лет

Как напомнила руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возвращение активов Министерства юстиции США Мэри Батлер, Лазаренко был осужден в суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско, где он отбыл наказание около 6 лет в тюрьме.

В то же время объем обвинений по делу, по которому Лазаренко признали виновным, был значительно уже обвинения, находящиеся в юрисдикции Министерства юстиции США.

Батлер объяснила, что Министерство юстиции США пытается конфисковать более 200 млн долларов Лазаренко, арестованных в разных странах. Судебные процессы по этим деньгам продолжаются уже около 20 лет.

"Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Тогда господин Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас двигаемся вперед. 200 миллионов долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов», – подчеркнула Батлер.

Лазаренко признали виновным в отмывании 22,85 млн долларов

Бывший премьер-министр Украины (1996-1997 гг.) Павел Лазаренко был задержан в США в феврале 1999 года, когда он бежал из Украины. До этого в 1998 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. К тому времени его также разыскивала Швейцария.

Согласно окончательному вердикту суда в Соединенных Штатах в 2009 году его признали виновным в отмывании 22,85 млн долларов и назначили наказание в размере около 8 лет тюрьмы. На свободу Лазаренко вышел в 2012 году. Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда – конфискацию денег и штрафы.

В 2008 году Лазаренко вошел в десятку самых коррумпированных чиновников мира в рейтинге Всемирного банка.

Из похищенных Лазаренко денег Украина получила 6,5 млн. долларов от Швейцарии.

Ранее США заверили украинскую сторону, что в случае конфискации средств украинского экс-премьера Павла Лазаренко большую часть передадут Киеву.