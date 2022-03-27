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Общество
Дата публикации

Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

Стало известно, когда в Киеве отключат отопление
В понедельник, 28 марта, в Киеве завершается отопительный сезон

В понедельник, 28 марта, в Киеве завершается отопительный период для жилого фонда и объектов инфраструктуры города.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что соответствующее распоряжение уже подписано военной администрацией Киева.

Отключение отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также социально-медицинских учреждениях будут проводить по письменным заявкам их руководителей.

Столица живет в условиях военного положения, но работает вся городская инфраструктура, напоминают в КГГА.

Киевлянам предоставляются все коммунальные услуги. Круглосуточно работают аварийные бригады по устранению повреждений сетей: 150 единиц техники и 400 работников "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканала".

Кроме того, в столице курсирует 90 мусоровозов, забирающих отходы с улиц и дворов, в частности, и габаритный мусор, образующийся в результате обстрелов. Более 2,3 тысячи дворников продолжают убирать улицы и дворы.

Отметим, обычно отопительный сезон в Киеве завершается 1 апреля.

Автор:
Светлана Манько