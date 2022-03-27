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Стало відомо, коли у Києві відключать опалення
У понеділок, 28 березня, у Києві завершується опалювальний період для житлового фонду та об'єктів інфраструктури міста.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Зазначається, що відповідне розпорядження вже підписано воєнною адміністрацією Києва.
Відключення опалення в закладах охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також соціально-медичних установах проводитимуться за письмовими заявками їхніх керівників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Столиця живе в умовах воєнного стану, але працює вся міська інфраструктура, нагадують у КМДА.
Киянам надаються усі комунальні послуги. Цілодобово працюють аварійні бригади з усунення пошкоджень мереж: 150 одиниць техніки та 400 працівників "Київтеплоенерго" та "Київводоканалу".
Крім того, у столиці курсує 90 сміттєвозів, що забирають відходи з вулиць та дворів, зокрема, і габаритне сміття, що утворюється внаслідок обстрілів. Понад 2,3 тисячі двірників продовжують прибирати вулиці та двори.
Зазначимо, зазвичай опалювальний сезон у Києві завершується 1 квітня.