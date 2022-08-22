Украина попросила ООН и МККК зафиксировать запланированное судилище над пленными в Мариуполе

Украина попросила ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) зафиксировать запланированное судилище над защитниками "Азовстали" как факт нарушения захватчиками Женевской конвенции, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Мы обращаемся еще раз для фиксации этого очередного нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны РФ, чтобы фиксация происходила и Организацией Объединенных Наций, и Международным комитетом Красного Креста", – сказал омбудсмен во время телемарафона.

Он также сообщил, что обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она вмешалась в ситуацию. Впрочем, по его словам, она вряд ли отзовется на его призыв.

"Она должна реагировать на все эти вызовы и не допустить еще одного нарушения Женевской конвенции", – подчеркнул Лубинец и добавил, что РФ вряд ли будет атаковать ракетами в этот день здание филармонии в Мариуполе, где оккупанты планируют осуществлять судилище над украинскими военнопленными.

Как сообщалось, российские оккупанты в День Независимости могут нанести ракетный удар по зданию камерной филармонии в Мариуполе, где планируют устроить показательное судилище над находящимися в плену защитниками "Азовстали". Для этого оккупанты даже установили на сцене клетки.