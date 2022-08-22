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Украина попросила ООН и МККК зафиксировать запланированное судилище над пленными в Мариуполе
Украина попросила ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) зафиксировать запланированное судилище над защитниками "Азовстали" как факт нарушения захватчиками Женевской конвенции, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Мы обращаемся еще раз для фиксации этого очередного нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны РФ, чтобы фиксация происходила и Организацией Объединенных Наций, и Международным комитетом Красного Креста", – сказал омбудсмен во время телемарафона.
Он также сообщил, что обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она вмешалась в ситуацию. Впрочем, по его словам, она вряд ли отзовется на его призыв.
"Она должна реагировать на все эти вызовы и не допустить еще одного нарушения Женевской конвенции", – подчеркнул Лубинец и добавил, что РФ вряд ли будет атаковать ракетами в этот день здание филармонии в Мариуполе, где оккупанты планируют осуществлять судилище над украинскими военнопленными.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщалось, российские оккупанты в День Независимости могут нанести ракетный удар по зданию камерной филармонии в Мариуполе, где планируют устроить показательное судилище над находящимися в плену защитниками "Азовстали". Для этого оккупанты даже установили на сцене клетки.