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Україна попросила ООН і МКЧХ зафіксувати заплановане судилище над полоненими в Маріуполі
Україна попросила ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) зафіксувати заплановане судилище над захисниками "Азовсталі" як факт порушення загарбниками Женевської конвенції, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Ми звертаємося вкотре для фіксації цього чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалася і Організацією Об'єднаних Націй, і Міжнародним комітетом Червоного Хреста", – сказав омбудсмен під час телемарафону.
Він також повідомив, що звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової, щоб вона втрутилася у ситуацію. Втім, за його словами, вона навряд відгукнеться на його заклик.
"Вона має реагувати на всі ці виклики і не допустити вкотре порушення Женевської конвенції", – наголосив Лубінець і додав, що РФ навряд чи атакуватиме ракетами цього дня будівлю філармонії в Маріуполі, де окупанти планують здійснювати судилище над українськими військовополоненими.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомлялося, російські окупанти в День Незалежності можуть завдати ракетного удару по будівлі камерної філармонії в Маріуполі, де планують влаштувати показове судилище над захисниками "Азовсталі", які перебувають у полоні. Для цього окупанти навіть встановили на сцені клітки.