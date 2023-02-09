Украинский культурный код: смотрите новый документальный фильм "Культурный код Украины: Восток" на MEGOGO

7 февраля на медиасервисе MEGOGO состоялась эксклюзивная премьера документального фильма-исследования "КУЛЬТУРНЫЙ КОД УКРАИНЫ: ВОСТОК". Режиссер и оператор – Александр Козаченко.

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Культура — динамичная и многосложная по своей природе, формируется из убеждений и ценностей ее носителей.

Лента "КУЛЬТУРНЫЙ КОД УКРАИНЫ: ВОСТОК" — попытка дешифровать украинский культурный код, выяснить, какие смыслы и эмоции содержатся в нем, понять, какие культурные особенности передаются от поколения к поколению, кто является носителями, хранителями и преемниками культурного кода и, главное, что делает Украину страной украинцев.

Предполагается, что этот фильм будет частью цикла исследования общенационального проекта. Авторы фильма вместе с его героями, среди которых будут украинские культурные деятели, нарисуют мировоззренческую карту украинца, проанализируют, что делает каждый регион непохожим на соседние, и попытаются выяснить, где исторические, геополитические и культурные особенности, а где точки соприкосновения, объединяющие все регионы в единую страну.

Герои фильма: Роман Минин, украинский художник; Любовь Якимчук, поэтесса, публицистка; Евгений Филатов, музыкант, композитор, саундпродюсер; Алевтина Кахидзе, художница, основательница частной резиденции для художников; Александр Чекменев, фотограф, фотожурналист.

В фокусе ленты – восток Украины. Закадровый текст отсутствует, рассказ построен только на синхронах героев — представителей разных профессий и специальностей, сделавших культуру делом своей жизни. В центре внимания те, кто, так или иначе, являются создателями и хранителями восточного украинского культурного кода. Актуальное место жительства не имеет значения, ключевой момент – герои фильма родились и сформировались здесь как личности.

С каждым героем, учитывая его род деятельности, профессиональные и личные достижения и статус, мы выводим формулу культурного кода родного региона. Герои фильма рассказывают о том, что, по их мнению, влияет на формирование личности и мировоззрения и что повлияло именно на них. Они говорят об особенностях жизни и работы в различных сферах в индустриальном регионе, о его истории и о том, почему он культурно, экономически и ценностно оказался в ситуации, которую мы видим сейчас. своеобразный альманах о носителях украинской культуры », - комментирует замысел фильма режиссер Александр Козаченко.

Герои рассуждают, что такое культура в целом и украинская культура в частности оценивают роль культуры в частной жизни и жизни страны, говорят о культурной идентификации. Основной акцент сделан на личной истории героев из-за воспоминаний детства, на том, как изменились их представления и мысли по мере взросления, как они выбирали траекторию своего развития – индустриальную или творческую.

"Для MEGOGO большая честь быть площадкой для цифровых премьер украинских фильмов, как у нас в стране, так и во всем мире", - рассказывает о сотрудничестве Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO. "Пока видим особый интерес зрителей в культурном, историческом и образовательном контенте. Он необходим для понимания культурного кода и самоидентификации украинцев. Именно поэтому поддержка украинского кино является важным направлением нашей работы".

Фильм создан при содействии Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины".

Съемки состоялись в 2021 году, до полномасштабного вторжения России, и продолжались более полугода с перерывами.

Автор идеи, режиссер и оператор Александр Козаченко. Сценарист и интервьюер – Виктория Ким, режиссеры монтажа – Максим Десятерик и Светлана Залога.

Лента можно посмотреть эксклюзивно и бесплатно на медиасервисе MEGOGO.

Трейлер: https://youtu.be/0neqajlGNE0

Соцсети проекта: https://www.facebook.com/culturalcodeofukraineeast

СПРАВКА:

Об Александре Козаченко

Александр Козаченко, украинский фотограф, режиссер, руководитель видеопродакшена компании ekonomika+.

Документальный фильм "КУЛЬТУРНЫЙ КОД УКРАИНЫ: ВОСТОК" дебютный для режиссера.

Александр сотрудничал в качестве фотографа с Международной организацией здравоохранения (WHO), Американским Красным Крестом и Проектом USAID.

Работал фотографом и фоторедактором в журнале Forbes Ukraine, фотокорреспондентом в агентстве УНН, сотрудничал с журналами Vogue, Gallery, БЛИК, "ЕМ со Вкусом", кинокомпаниями StarMedia, FilmUa, порталом AIN, агентством УНИАН, компанией ekonomika+, политиками и бизнесменами.

Во время Евромайдана работал фотокорреспондентом в центре Киева. После Революции Достоинства освещал события в зоне боевых действий на Востоке Украины.

О MEGOGO

MEGOGO – международный медиасервис, основанный в 2011 году в Киеве. Является лидером среди OTT-платформ в Украине, работает в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, а также значительная часть каталога доступна по всему миру.

Медиатека MEGOGO насчитывает десятки тысяч единиц контента: - телеканалы с интерактивными функциями; фильмы, сериалы, мультфильмы и игры; образовательный и блоггерский контент; аудиокниги, подкасты и радио. Также медиасервис эксклюзивно транслирует спортивные события: Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций УЕФА, топовые национальные футбольные чемпионаты, бокс от K2 и Top Rank и многие другие, организуя производство в соответствии с требованиями правообладателей.

MEGOGO доступен на Smart TV, мобильных устройствах, ПК, игровых приставках и медиаплеерах. На сервисе можно просмотреть видео в HDR и 4K качества, с аудиодорожками на разных языках. Особое внимание MEGOGO уделяет usability (удобства и логичности в использовании) и персонифицированной системе рекомендаций для пользователей. Также медиасервис озвучивает контент на украинском языке на собственной студии MEGOGO Voice, готовит аудиодискрипцию и перевод на жестовой язык в рамках социальной инициативы "Смотри как слышно".