Український культурний код: дивіться новий документальний фільм "Культурний код України: Схід" на MEGOGO

7 лютого на медіасервісі MEGOGO відбулася ексклюзивна премʼєра документального фільму-дослідження "КУЛЬТУРНИЙ КОД УКРАЇНИ: СХІД". Режисер та оператор — Олександр Козаченко.

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Культура — динамічна та багатоскладова за своєю природою, формується із переконань та цінностей усіх її носіїв.

Стрічка "КУЛЬТУРНИЙ КОД УКРАЇНИ: СХІД" — спроба дешифрувати український культурний код, з’ясувати, які сенси та емоції містяться у ньому, зрозуміти, які культурні особливості передаються від покоління до покоління, хто є носіями, зберігачами та наступниками культурного коду та, головне, що робить Україну країною українців.

Передбачається, що цей фільм буде частиною циклу дослідження загальнонаціонального проєкту. Автори фільму разом із його героями, серед яких будуть українські культурні діячі, намалюють світоглядну мапу українця, проаналізують, що робить кожен регіон несхожим на сусідні, та спробують з’ясувати, де історичні, геополітичні та культурні особливості, а де точки дотику, що об’єднують всі регіони в єдину країну.

Герої фільму: Роман Мінін, український художник; Любов Якимчук, поетеса, публіцистка; Євген Філатов, музикант, композитор, саундпродюсер; Алевтина Кахідзе, художниця, засновниця приватної резиденції для художників; Олександр Чекменьов, фотограф, фотожурналіст.

У фокусі стрічки — схід України. Закадровий текст відсутній, розповідь побудована лише на синхронах героїв — представників різних професій та спеціальностей, які зробили культуру справою свого життя. У центрі уваги ті, хто так чи інакше є творцями та зберігачами східного українського культурного коду. Актуальне місце проживання не має значення, ключовий момент — герої фільму народилися та сформувалися тут як особистості.

"З кожним героєм, враховуючи його рід діяльності, професійні та особисті досягнення та статус, ми виводимо формулу культурного коду рідного регіону. Герої фільму розповідають про те, що, на їхню думку, впливає на формування особистості та світогляду і що вплинуло саме на них. Вони говорять про особливості життя та роботи у різних сферах в індустріальному регіоні, про його історію та про те, чому він культурно, економічно та ціннісно опинився у такій ситуації, яку ми бачимо зараз. Цей фільм про збереження знань про видатних особистостей для наступних поколінь, своєрідний альманах про носіїв української культури", — коментує задум фільму режисер Олександр Козаченко.

Герої розмірковують, що таке культура загалом та українська культура зокрема, оцінюють роль культури у приватному житті та житті країни, говорять про культурну ідентифікацію. Основний акцент зроблений на особистій історії героїв через спогади дитинства, на тому, як змінилися їхні уявлення та думки у міру дорослішання, як вони обирали траєкторію свого розвитку — індустріальну чи творчу.

"Для MEGOGO велика честь бути майданчиком для цифрових прем’єр українських фільмів, як у нас в країні, так і в усьому світі", — розповідає про співпрацю Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO. "Наразі бачимо особливу зацікавленість глядачів в культурному, історичному й освітньому контенті. Він необхідний для розуміння культурного коду та самоідентифікації українців. Саме тому підтримка українського кіно є важливим напрямком нашої роботи".

Фільм створений за сприяння Проєкту USAID "Економічна підтримка України".

Зйомки відбулись у 2021 році, до повномасштабного вторгнення росії, та тривали понад півроку з перервами.

Автор ідеї, режисер та оператор — Олександр Козаченко. Сценарист та інтерв’юер — Вікторія Кім, режисери монтажу — Максим Десятерик та Світлана Залога.

Стрічку можна подивитися ексклюзивно та безкоштовно на медіасервісі MEGOGO.

Трейлер: https://youtu.be/0neqajlGNE0

Соцмережі проєкту: https://www.facebook.com/culturalcodeofukraineeast

ДОВІДКА:

Про Олександра Козаченко

Олександр Козаченко, український фотограф, режисер, керівник відеопродакшену компанії ekonomika+.

Документальний фільм "КУЛЬТУРНИЙ КОД УКРАЇНИ: СХІД" дебютний для режисера.

Олександр співпрацював як фотограф з Міжнародною організацією охорони здоров’я (WHO), Американським Червоним Хрестом та Проєктом USAID.

Працював фотографом і фоторедактором у журналі Forbes Ukraine, фотокореспондентом в агенції УНН, співпрацював із журналами Vogue, Gallery, БЛІК, "ЇМО зі СМАКОМ", кінокомпаніями StarMedia, FilmUa, порталом AIN, агенцією УНІАН, компанією ekonomika+, політиками та бізнесменами.

Під час Євромайдану працював фотокореспондентом у центрі Києва. Після Революції Гідності висвітлював події у зоні бойових дій на Сході України.

Про MEGOGO

MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований у 2011 році в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі.

Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо. Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу Чемпіонів, Лігу Європи та Лігу Конференцій УЄФА, топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.

MEGOGO доступний на Smart TV, мобільних пристроях, ПК, ігрових приставках та медіаплеєрах. На сервісі можна переглянути відео у HDR та 4K якості, з аудіодоріжками різними мовами. Особливу увагу MEGOGO приділяє usability (зручності та логічності у користуванні) та персоніфікованій системі рекомендацій для користувачів. Також медіасервіс озвучує контент українською мовою на власній студії MEGOGO Voice, готує аудіодискрипцію та переклад жестовою мовою в рамках соціальної ініціативи "Дивись як чутно".