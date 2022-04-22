- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Украинские СМИ создали гуманитарный проект "Найди близких"
Уже второй месяц в нашей стране идет война. Миллионы украинцев стали беженцами, а самые крупные города страны превратились в зону активных боевых действий. В сложившейся ситуации множество семей оказались разделенными, люди часто теряют связь со своими ближайшими родственниками. Коллектив журналистов и сотрудников СМИ выдвинул инициативу по созданию проекта по поиску пропавших людей "Найди близких".
Мы просим граждан, родственники которых не выходят на связь, присылать нам всю информацию.
Рекомендуем использовать следующую форму обращения:
1. ФИО пропавшего человека;
2. ваши контактные данные;Подписывайтесь на наш Telegram канал
3. фото пропавшего, описание особых примет;
4. приблизительное место последнего пребывания пропавшего.
Проект некоммерческий, все ваши обращения будут отредактированы и опубликованы бесплатно в СМИ.
ВАЖНО!!! Информацию о пропавших присылайте по электронной почте [email protected]
Внимание! В Черниговской, Киевской и Харьковской областях исчезли люди. Просим помочь в поисках:
Баженков Константин Анатольевич. 27.11.1983 г.р. Находился в Харькове. Исчез 2 марта после авиаудара в районе завода Шевченко. Приметы: имеет шрам после удаления аппендикса. На кисти правой руки после хирургической операции не полностью разгибается мизинец и безымянный пальцы.
Если у вас есть любая информация о местонахождении Константина, просьба сообщить по телефону:
+380966270488 (Марчук Ирина – сестра).
Заяц Максим Святославович. 03.11.1988 г.р. Находился в г. Буча.
Если у вас есть информация о местонахождении Максима, просьба сообщить по телефону:
+380674047722 (Куриненко Юлия Болеславовна).
Петренко Андрей Владимирович. 23.04.1989 г.р. Находился в Чернигове. Связь исчезла 27.02.2022 после 16.00, выехал в район "Эпицентра".
Если у вас есть любая информация о местонахождении Андрея, просьба сообщить по телефону:
+380638727974, +380984112069, e-mail: [email protected] (Екатерина)
Приглашаем коллег из СМИ присоединиться к инициативе! Координатором проекта является заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.