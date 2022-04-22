Украинские СМИ создали гуманитарный проект "Найди близких"

Уже второй месяц в нашей стране идет война. Миллионы украинцев стали беженцами, а самые крупные города страны превратились в зону активных боевых действий. В сложившейся ситуации множество семей оказались разделенными, люди часто теряют связь со своими ближайшими родственниками. Коллектив журналистов и сотрудников СМИ выдвинул инициативу по созданию проекта по поиску пропавших людей "Найди близких".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Мы просим граждан, родственники которых не выходят на связь, присылать нам всю информацию.

Рекомендуем использовать следующую форму обращения:

1. ФИО пропавшего человека;

2. ваши контактные данные;

3. фото пропавшего, описание особых примет;

4. приблизительное место последнего пребывания пропавшего.

Проект некоммерческий, все ваши обращения будут отредактированы и опубликованы бесплатно в СМИ.

ВАЖНО!!! Информацию о пропавших присылайте по электронной почте [email protected]

Внимание! В Черниговской, Киевской и Харьковской областях исчезли люди. Просим помочь в поисках:

Баженков Константин Анатольевич. 27.11.1983 г.р. Находился в Харькове. Исчез 2 марта после авиаудара в районе завода Шевченко. Приметы: имеет шрам после удаления аппендикса. На кисти правой руки после хирургической операции не полностью разгибается мизинец и безымянный пальцы.

Баженков Константин Анатольевич

Если у вас есть любая информация о местонахождении Константина, просьба сообщить по телефону:

+380966270488 (Марчук Ирина – сестра).

Заяц Максим Святославович. 03.11.1988 г.р. Находился в г. Буча.

Заяц Максим Святославович

Если у вас есть информация о местонахождении Максима, просьба сообщить по телефону:

+380674047722 (Куриненко Юлия Болеславовна).

Петренко Андрей Владимирович. 23.04.1989 г.р. Находился в Чернигове. Связь исчезла 27.02.2022 после 16.00, выехал в район "Эпицентра".

Петренко Андрей Владимирович

Если у вас есть любая информация о местонахождении Андрея, просьба сообщить по телефону:

+380638727974, +380984112069, e-mail: [email protected] (Екатерина)

Приглашаем коллег из СМИ присоединиться к инициативе! Координатором проекта является заместитель руководителя информагентства "Интерфакс-Украина" и издатель проекта Open4Business Максим Уракин.