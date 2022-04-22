Українські ЗМІ створили гуманітарний проєкт "Знайди близьких"

Вже другий місяць у нашій країні триває війна. Мільйони українців стали біженцями, а найбільші міста країни перетворилися на зону активних бойових дій. У ситуації, що склалася, безліч сімей виявилися розділеними, люди часто втрачають зв'язок зі своїми найближчими родичами. Колектив журналістів та співробітників ЗМІ висунув ініціативу щодо створення проєкту з пошуку зниклих людей "Знайди близьких".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Ми просимо громадян, родичі яких не виходять на зв'язок, надсилати нам всю інформацію.

Рекомендуємо використовувати таку форму звернення:

1. ПІБ зниклої людини;

2. ваші контактні дані;

3. фото зниклого, опис особливих прикмет;

4. приблизне місце останнього перебування зниклого.

Проєкт є некомерційним, всі ваші звернення будуть відредаговані та опубліковані безкоштовно у ЗМІ.

Важливо!!! Інформацію про зниклих надсилайте, будь ласка, на електронну пошту [email protected]

Увага! У Чернігівській, Київській та Харківській областях зникли люди. Просимо допомогти у пошуках:

Баженков Костянтин Анатолійович. 27.11.1983 р.н. Перебував у м. Харкові. Зник 2 березня після авіаудару в районі заводу Шевченка. Прикмети: має шрам після видалення апендиксу. На кисті правої руки після хірургічної операції не повністю розгинається мізинець і безіменний пальці.

Баженков Костянтин Анатолійович

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Костянтина, прохання повідомити за телефоном:

+380966270488 (Марчук Ірина — сестра).

Заєць Максим Святославович. 03.11.1988 р.н. Перебував у м. Буча.

Заєць Максим Святославович

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Максима, прохання повідомити за телефоном:

+380674047722 (Куріненко Юлія Болеславівна).

Петренко Андрій Володимирович. 23.04.1989 р.н. Перебував у місті Чернігів. Зв'язок зник 27.02.2022 після 16.00, виїхав до району "Епіцентру".

Петренко Андрій Володимирович

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Андрія, прохання повідомити за телефоном:

+380638727974, +380984112069, e-mail: [email protected] (Катерина)

Запрошуємо колег із ЗМІ приєднатися до ініціативи! Координатором проекту є заступник керівника інформагентства "Інтерфакс-Україна" та видавець проєкту Open4Business Максим Уракін.