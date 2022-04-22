- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Українські ЗМІ створили гуманітарний проєкт "Знайди близьких"
Вже другий місяць у нашій країні триває війна. Мільйони українців стали біженцями, а найбільші міста країни перетворилися на зону активних бойових дій. У ситуації, що склалася, безліч сімей виявилися розділеними, люди часто втрачають зв'язок зі своїми найближчими родичами. Колектив журналістів та співробітників ЗМІ висунув ініціативу щодо створення проєкту з пошуку зниклих людей "Знайди близьких".
Ми просимо громадян, родичі яких не виходять на зв'язок, надсилати нам всю інформацію.
Рекомендуємо використовувати таку форму звернення:
1. ПІБ зниклої людини;
2. ваші контактні дані;Підписуйтесь на наш Telegram канал
3. фото зниклого, опис особливих прикмет;
4. приблизне місце останнього перебування зниклого.
Проєкт є некомерційним, всі ваші звернення будуть відредаговані та опубліковані безкоштовно у ЗМІ.
Важливо!!! Інформацію про зниклих надсилайте, будь ласка, на електронну пошту [email protected]
Увага! У Чернігівській, Київській та Харківській областях зникли люди. Просимо допомогти у пошуках:
Баженков Костянтин Анатолійович. 27.11.1983 р.н. Перебував у м. Харкові. Зник 2 березня після авіаудару в районі заводу Шевченка. Прикмети: має шрам після видалення апендиксу. На кисті правої руки після хірургічної операції не повністю розгинається мізинець і безіменний пальці.
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Костянтина, прохання повідомити за телефоном:
+380966270488 (Марчук Ірина — сестра).
Заєць Максим Святославович. 03.11.1988 р.н. Перебував у м. Буча.
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Максима, прохання повідомити за телефоном:
+380674047722 (Куріненко Юлія Болеславівна).
Петренко Андрій Володимирович. 23.04.1989 р.н. Перебував у місті Чернігів. Зв'язок зник 27.02.2022 після 16.00, виїхав до району "Епіцентру".
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Андрія, прохання повідомити за телефоном:
+380638727974, +380984112069, e-mail: [email protected] (Катерина)
Запрошуємо колег із ЗМІ приєднатися до ініціативи! Координатором проекту є заступник керівника інформагентства "Інтерфакс-Україна" та видавець проєкту Open4Business Максим Уракін.