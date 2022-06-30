"Укрпочта" не будет работать на территории оккупированной Херсонской области

После четырех месяцев работы на оккупированных территориях "Укрпочта" объявила, что прекращает свою деятельность. Представители почты подчеркнули, что смогут выплатить задолженности по пенсиям и социальным пособиям после возвращения украинской власти.

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Об этом сообщает Херсонский городской совет.

Отмечается, что Херсонская дирекция АО "Укрпочта" прекратила свою деятельность.

Вопрос о дальнейшей работе общества на территории Херсонской области прокомментировал журналистам Херсонщины за день представитель Херсонской дирекции АО "Укрпочта".

"К сожалению, это правда. Дирекция прекращает свою деятельность. "Укрпочта" держалась четыре месяца в условиях оккупации. Выплачивали людям пенсии и социальные пособия. На собрании трудового коллектива было объявлено о том, что "Укрпочта" не будет больше работать в Херсонской области. Возобновление работы возможно только при украинской власти. Укрпочта возобновит обязательно свою работу в Херсонской области и выплатит всю задолженность по пенсиям и социальным пособиям за весь период оккупации", - отметил он.

Подчеркивается, что для пенсионеров пенсии не отменяются. Они аккумулируются на счетах в Сбербанке. Ее можно получить на подконтрольной территории в любом отделении Сбербанка.

Тем, кто не сможет получить пенсию на подконтрольной территории, "Укрпочта" привезет ее после деоккупации.

"Весь коллектив делал все возможное, чтобы пенсионеры получали пенсию четыре месяца оккупации. К сожалению, сейчас это делать стало невозможным", - сообщил представитель "Укрпочты".