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"Укрпочта" не будет работать на территории оккупированной Херсонской области
После четырех месяцев работы на оккупированных территориях "Укрпочта" объявила, что прекращает свою деятельность. Представители почты подчеркнули, что смогут выплатить задолженности по пенсиям и социальным пособиям после возвращения украинской власти.
Об этом сообщает Херсонский городской совет.
Отмечается, что Херсонская дирекция АО "Укрпочта" прекратила свою деятельность.
Вопрос о дальнейшей работе общества на территории Херсонской области прокомментировал журналистам Херсонщины за день представитель Херсонской дирекции АО "Укрпочта".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"К сожалению, это правда. Дирекция прекращает свою деятельность. "Укрпочта" держалась четыре месяца в условиях оккупации. Выплачивали людям пенсии и социальные пособия. На собрании трудового коллектива было объявлено о том, что "Укрпочта" не будет больше работать в Херсонской области. Возобновление работы возможно только при украинской власти. Укрпочта возобновит обязательно свою работу в Херсонской области и выплатит всю задолженность по пенсиям и социальным пособиям за весь период оккупации", - отметил он.
Подчеркивается, что для пенсионеров пенсии не отменяются. Они аккумулируются на счетах в Сбербанке. Ее можно получить на подконтрольной территории в любом отделении Сбербанка.
Тем, кто не сможет получить пенсию на подконтрольной территории, "Укрпочта" привезет ее после деоккупации.
"Весь коллектив делал все возможное, чтобы пенсионеры получали пенсию четыре месяца оккупации. К сожалению, сейчас это делать стало невозможным", - сообщил представитель "Укрпочты".