Уменьшилось количество беженцев из Украины, которым оказывают защиту – Евростат

По сравнению с январем 2023 года в феврале количество решений о предоставлении временной защиты украинцам уменьшилось в 19 из 26 стран-членов ЕС, по которым есть данные.

Об этом сообщает Евростат.

В феврале Германия предоставила наибольшее количество статусов временной защиты украинцам (25125). За Германией следует Польша (24 905), опережая Чехию (9 775) и Румынию (7 920).

Наибольшее сокращение наблюдалось в Польше (-3540 по сравнению с январем 2023 года), за ней следуют Германия (-3080), Чехия (-2630) и Румыния (-1035). В то же время в Ирландии (+540) и Финляндии (+520) зафиксирован самый значительный рост.

По состоянию на 28 февраля 2023 года общее количество украинских получателей защиты в странах ЕС было самым высоким в Германии (1 000 530) и Польше (989 080).

По сравнению с населением каждой страны-члена ЕС самые высокие показатели количества граждан Украины, которым была предоставлена временная защита на тысячу человек в феврале 2023 года, были зафиксированы на Кипре (1,1) и в Чехии (0,9).

Дети составляли значительную часть украинцев, которые искали защиты в Германии, Польше, Румынии и Чехии.

В феврале Германия предоставила наибольшее количество временных защит украинским детям (до 18 лет) – 7 725 (31% украинцев, получивших защиту в Германии в феврале), за ней следуют Польша (6 070, 24%), Румыния (2 590, 33). %) и Чехия (2 550, 26%).

Напомним, после вторжения России в Украину ЕС впервые активировал Директиву временной защиты для приема беженцев из Украины, которой воспользовались 3,8 млн. граждан. В 2022 году около 13 миллионов украинцев пересекли сухопутные границы ЕС, около 10 миллионов воспользовались пограничными переходами для возвращения в Украину.