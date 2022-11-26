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Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Общество
Дата публикации

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Сегодня, 26 ноября, скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Причины внезапной смерти пока не называются.

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Об этом сообщает государственное белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.

"Внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", – говорится в сообщении.

Причины смерти пока не называются. Дипломату было 64 года.

Владимир Макей родился 5 августа 1958 г. в Некрашевичах Гродненской области.

МИД Беларуси Макей возглавлял с августа 2012 года, а ранее несколько лет руководил работой администрации президента Беларуси.

Автор:
Светлана Манько