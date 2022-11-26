- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Сегодня, 26 ноября, скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Причины внезапной смерти пока не называются.
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Об этом сообщает государственное белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.
"Внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", – говорится в сообщении.
Причины смерти пока не называются. Дипломату было 64 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Владимир Макей родился 5 августа 1958 г. в Некрашевичах Гродненской области.
МИД Беларуси Макей возглавлял с августа 2012 года, а ранее несколько лет руководил работой администрации президента Беларуси.