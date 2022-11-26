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Помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей
Сьогодні, 26 листопада, помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Причини раптової смерті поки що не називаються.
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Про це повідомляє державне білоруське агенство БЕЛТА із посиланням на прес-секретаря МЗС республіки Анатолія Глаза.
"Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей", – йдеться в повідомленні.
Причини смерті поки що не називаються. Дипломатові було 64 роки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Володимир Макей народився 5 серпня 1958 у Некрашевичах Гродненської області.
МЗС Білорусі Макей очолював із серпня 2012 року, а раніше протягом кількох років керував роботою адміністрації президента Білорусі.