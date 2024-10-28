Умер одесский мультимиллионер Аднан Киван

28 октября скончался основатель корпорации KADORR Group и арабский инвестор Аднан Киван.

О смерти 61-летнего бизнесмена сообщили в корпорации KADORR Group, основателем которой он является.

"Сегодня ушел из жизни основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством. С молитвой на устах мы провожаем его, ведь он не разделял людей, а обь объединял и верил, что на все есть воля Бога», – говорится в заявлении корпорации.

Причины его смерти там не указали.

Издание Думская со ссылкой на свои источники написало, что у бизнесмена была онкология.

Что известно об Аднане Киване

Аднан Киван родился во влиятельной сирийской семье, образование получал в Одессе.

Начиная с 2005 года создал компании "Диана-Плюс", которая связана с разработкой строительных проектов, в 2006 году – ЧП "Интеринвестстрой", занимающейся строительством, в 2010 – KADORR Group, занимающейся строительством жилой недвижимости. Компания построила более 40 жилых комплексов преимущественно в Одессе.

На деньги бизнесмена построен Арабский культурный центр в центре Одессы. Также в городе построены десятки жилых комплексов: "Жемчужина", жилые комплексы "Оазис", "Дубаи в Одессе", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бизнес-центр "Kadorr", бизнес-центр "Французский бульвар", "Kadorr City Mall", торговый центр на Асташкине, торговая галерея "Kadorr".

Также в 2017 году создал компанию "Кадор зерно Украины", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и семенами и может выращивать зерновые и технические культуры.

Аднану Кивану принадлежит издание Kyiv Post, 7 канал в Одессе. Также с ним связывали сайт "УСИ Online" ("Украинская служба информации").

В 2021 году он попал в список 100 самых богатых украинцев по оценке Forbes. В частности, оказался на 42 месте, а его состояние достигало 240 миллионов долларов.