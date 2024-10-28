НБУ курс:

USD

41,31

+0,05

EUR

44,71

+0,17

Готівковий курс:

USD

41,55

41,50

EUR

45,15

45,00

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Суспільство
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Помер одеський мультимільйонер Аднан Ківан

Аднан Ківан
Аднан Ківан . Фото: KADORR Group / Facebook

28 жовтня помер засновник корпорації KADORR Group та арабський інвестор Аднан Ківан. 

Про смерть 61-річного бізнесмена повідомили у корпорації KADORR Group, засновником якої він є.

"Сьогодні пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством. З молитвою на вустах ми проводжаємо його, адже він не розділяв людей, а об’єднував та вірив, що на все є воля Бога", - йдеться у заяві корпорації.  

Причину його смерті там не вказали.

Видання Думская з посиланням на свої джерела написало, що у бізнесмена була онкологія.

Що відомо про Аднана Ківана

 Аднан Ківан народився у впливовій сирійській сім'ї, освіту здобував в Одесі.

Починаючи з 2005 року створив компанії "Діана-Плюс", яка пов'язана з розробкою будівельних проєктів, у 2006 році – ПП "Інтерінвестбуд", яка займається будівництвом, у 2010 – KADORR Group, яка займається будівництвом житлової нерухомості. Компанія звела понад 40 житлових комплексів переважно в Одесі: "Перлина", житлові комплекси "Оазис", "Дубаї в Одесі", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бізнес-центр "Kadorr", бізнес-центр "Французький бульвар", "Kadorr City Mall", торговий центр на Асташкіна, торгова галерея "Kadorr".

Коштом бізнесмена побудовано Арабський культурний центр у середмісті Одеси. 

Також у 2017 Аднан Ківан створив компанію "Кадор зерно України", яка займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном та насінням та може вирощувати зернові та технічні культури.

Аднану Ківану належить видання Kyiv Post, 7 канал в Одесі. Також з ним пов'язували сайт "УСИ Online" ("Українська служба інформації").

У 2021 році він потрапив у список 100 найбагатших українців за оцінкою Forbes. Зокрема, опинився на 42 місці, а його статки сягали 240 мільйонів доларів.

Автор:
Світлана Манько