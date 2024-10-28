Помер одеський мультимільйонер Аднан Ківан

28 жовтня помер засновник корпорації KADORR Group та арабський інвестор Аднан Ківан.

Про смерть 61-річного бізнесмена повідомили у корпорації KADORR Group, засновником якої він є.

"Сьогодні пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством. З молитвою на вустах ми проводжаємо його, адже він не розділяв людей, а об’єднував та вірив, що на все є воля Бога", - йдеться у заяві корпорації.

Причину його смерті там не вказали.

Видання Думская з посиланням на свої джерела написало, що у бізнесмена була онкологія.

Що відомо про Аднана Ківана

Аднан Ківан народився у впливовій сирійській сім'ї, освіту здобував в Одесі.

Починаючи з 2005 року створив компанії "Діана-Плюс", яка пов'язана з розробкою будівельних проєктів, у 2006 році – ПП "Інтерінвестбуд", яка займається будівництвом, у 2010 – KADORR Group, яка займається будівництвом житлової нерухомості. Компанія звела понад 40 житлових комплексів переважно в Одесі: "Перлина", житлові комплекси "Оазис", "Дубаї в Одесі", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бізнес-центр "Kadorr", бізнес-центр "Французький бульвар", "Kadorr City Mall", торговий центр на Асташкіна, торгова галерея "Kadorr".

Коштом бізнесмена побудовано Арабський культурний центр у середмісті Одеси.

Також у 2017 Аднан Ківан створив компанію "Кадор зерно України", яка займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном та насінням та може вирощувати зернові та технічні культури.

Аднану Ківану належить видання Kyiv Post, 7 канал в Одесі. Також з ним пов'язували сайт "УСИ Online" ("Українська служба інформації").

У 2021 році він потрапив у список 100 найбагатших українців за оцінкою Forbes. Зокрема, опинився на 42 місці, а його статки сягали 240 мільйонів доларів.