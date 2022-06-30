Уничтожает цель с расстояния 1,5 километра: основатель Favbet Foundation передал ВСУ сверхсовременное оружие

Основатель Favbet Foundation Андрей Матюха передал Вооруженным силам Украины новое оружие стоимостью более 630 000 гривен. С соответствующим запросом обратились дислоцирующиеся в Николаевской области военные.

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Об этом сообщает пресс-служба Favbet Foundation.

“Мы получили винтовку “Desertech SRS A-1” .338 калибра. Это действительно крутое оружие для нашего снайпера, и он уже пристреливает его под себя. Стоимость такой винтовки на рынке около 18 тысяч долларов и мы очень благодарны, что нам помогли купить ее. Также нам передали качественный прицел, патроны и все необходимое для эффективной работы снайпера по позициям врага”, – рассказывает одно из военных подразделения.

Сейчас военные завершают подготовку, настройку и обучение. А в ближайшие дни оружие уже будет работать по позициям окупантов.

Stealth Recon Scout (DT SRS) – снайперская винтовка, разработанная небольшой американской компанией Desert Tactical Arms. Чтобы повысить ее тактическую гибкость, разработчики решили сделать ее модульной, что обеспечивает стрелкам возможность тренировки с более дешевыми патронами. Согласно заявлениям производителей, винтовки DT SRS обеспечивают кучность стрельбы на уровне 0.5 MOA (угловой минуты) при использовании соответствующих патронов.

Винтовка была приобретена за счет Благотворительного фонда Favbet Foundation. Основатель БФ – Андрей Матюха.

Напомним, сотрудники компании Favbet сделали сайт для поиска пропавших и эвакуированных finders.in.ua. Его база содержит данные о более чем 50 000 украинцах, разыскиваемых родными.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.