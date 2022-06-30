Нищить ціль з відстані 1,5 кілометра: засновник Favbet Foundation передав ЗСУ надсучасну зброю

Засновник Favbet Foundation Андрій Матюха передав Збройним силам України новітню зброю вартістю понад 630 000гривень. З відповідним запитом звернулись військові, що дислокуються у Миколаївській області.

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Про це повідомляє прес-служба Favbet Foundation.

“Ми отримали ґвинтівку “Desertech SRS A-1” .338 калібру. Це дійсно крута зброя для нашого снайпера і він вже пристрілює її під себе. Вартість такої гвинтівки на ринку близько 18 тисяч доларів і ми дуже вдячні, що нам допомогли викупити її. Також нам передали якісний приціл, набої, та все необхідне для ефективної роботи снайпера по позиціях ворога”, – розповідає один з військових підрозділу.

Зараз військові завершують підготовку, налаштування і навчання. А найближчими днями зброя вже буде працювати по позиціям окупантів.

Stealth Recon Scout (DT SRS) — снайперська гвинтівка, розроблена невеликою американською компанією Desert Tactical Arms. Щоб підвищити її тактичну гнучкість, розробники вирішили зробити її модульною, це забезпечує стрільцям можливість тренування з дешевшими патронами. Відповідно до заяв виробників, гвинтівки DT SRS забезпечують купчастість стрільби на рівні 0.5 MOA (кутової хвилини) при використанні відповідних патронів.

Гвинтівка придбана за рахунок Благодійного фонду Favbet Foundation. Засновник БФ – Андрій Матюха.

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