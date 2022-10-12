УПЦ и Фонд Вадима Новинского раздали более 40 тысяч продуктовых наборов жителям Украины, страдающим от войны

С 24 февраля Фондом Вадима Новинского отправлено уже более 40 тысяч продуктовых наборов пострадавшим от боевых действий жителям населенных пунктов Украины, которые находятся в прифронтовой зоне, а также беженцам и внутренним переселенцам. Гуманитарный проект реализуется вместе с Украинской Православной Церковью, говорится в сообщении Фонда, передают “Українські новини”.

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Среди получателей гуманитарной помощи — пострадавшие от временной оккупации жители Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской областей и городов Киевской области. А именно: малообеспеченные семьи с детьми, одинокие люди пожилого возраста, инвалиды I-II групп, граждане, осуществляющие уход за недееспособными лицами.

"Сегодня очень многие ощущают острую потребность в продуктах питания, в средствах гигиены. Поэтому мы постоянно расширяем объемы помощи тем, кто ежедневно выживает под обстрелами, и тем, кто был вынужден покинуть свой дом, работу, привычную жизнь и стать беженцем. Мы постепенно набираем темп, и уже сейчас по поручению Вадима Новинского наш штаб гуманитарной помощи ежедневно формирует 5 тонн продуктовых наборов и 500 наборов средств гигиены. С помощью наших транспортных партнеров - "Новой Почты" и "Укрпочты" - и за счет транспорта нашего Фонда гуманитарные наборы оперативно попадают адресатам. Многие наборы распределяются через приходы УПЦ по всей Украине", — говорит директор фонда Дмитрий Сергеев.

Как ранее сообщали СМИ, Фонд Вадима Новинского вместе с УПЦ также реализует один из крупнейших в Украине проектов по обеспечению общин, пострадавших от боевых действий, специализированным медицинским транспортом. Уже передан 101 автомобиль скорой помощи в разные регионы страны. С 24 февраля Вадим Новинский направил на финансирование гуманитарных проектов и инициатив почти 900 млн грн.