УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни

З 24 лютого Фондом Вадима Новинського відправлено вже більше 40 тисяч продуктових наборів жителям населених пунктів України, які постраждали від бойових дій і розташовані у прифронтовій зоні, а також біженцям і внутрішнім переселенцям. Гуманітарний проєкт реалізується разом з Українською Православною Церквою, йдеться у повідомленні Фонду, передають “Українські новини”.

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Серед одержувачів гуманітарної допомоги — жителі Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської областей і міст Київської області, які постраждали від тимчасової окупації. А саме: малозабезпечені сім'ї з дітьми, самотні люди літнього віку, інваліди І-ІІ груп, громадяни, які здійснюють догляд за недієздатними особами.

"Сьогодні дуже багато людей відчувають гостру потребу в продуктах харчування, у засобах гігієни. Тому ми постійно розширюємо обсяги допомоги тим, хто щодня виживає під обстрілами, і тих, хто був змушений полишити свою домівку, роботу, звичне життя та стати біженцем. Ми поступово набираємо темп, і вже зараз за доручення Вадима Новинського наш штаб гуманітарної допомоги щодня формує 5 тон продуктових наборів та 500 наборів засобів гігієни. За допомогою наших транспортних партнерів — "Нової Пошти" та "Укрпошти" — та за рахунок транспорту нашого Фонду гуманітарні набори оперативно потрапляють до адресатів. Багато наборів розподіляється через парафії УПЦ по всій Україні", — каже директор фонду Дмитро Сергєєв.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Фондом Вадима Новинського разом з УПЦ також реалізується один з найбільших в Україні проєктів по забезпеченню громад, постраждалих від бойових дій, спеціалізованим медичним транспортом. Вже передано 101 автівку швидкої допомоги в різні регіони країни. З 24 лютого Вадим Новинський спрямував на фінансування гуманітарних проектів та ініціатив майже 900 млн грн.