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Суспільство
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УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни

УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни

З 24 лютого Фондом Вадима Новинського відправлено вже більше 40 тисяч продуктових наборів жителям населених пунктів України, які постраждали від бойових дій і розташовані у прифронтовій зоні, а також біженцям і внутрішнім переселенцям. Гуманітарний проєкт реалізується разом з Українською Православною Церквою, йдеться у повідомленні Фонду, передають “Українські новини”.  

 

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Серед одержувачів гуманітарної допомоги — жителі Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської областей і міст Київської області, які постраждали від тимчасової окупації. А саме: малозабезпечені сім'ї з дітьми, самотні люди літнього віку, інваліди І-ІІ груп, громадяни, які здійснюють догляд за недієздатними особами.

Фото 2 — УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни
Фото 3 — УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни
Фото 4 — УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни
Фото 5 — УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни
Фото 6 — УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни
Фото 7 — УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни
Фото 8 — УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни
Фото 9 — УПЦ та Фонд Вадима Новинського роздали більше 40 тисяч продуктових наборів жителям України, які страждають від війни

"Сьогодні дуже багато людей відчувають гостру потребу в продуктах харчування, у засобах гігієни. Тому ми постійно розширюємо обсяги допомоги тим, хто щодня виживає під обстрілами, і тих, хто був змушений полишити свою домівку, роботу, звичне життя та стати біженцем. Ми поступово набираємо темп, і вже зараз за доручення Вадима Новинського наш штаб гуманітарної допомоги щодня формує 5 тон продуктових наборів та 500 наборів засобів гігієни. За допомогою наших транспортних партнерів — "Нової Пошти" та "Укрпошти" — та за рахунок транспорту нашого Фонду гуманітарні набори оперативно потрапляють до адресатів. Багато наборів розподіляється через парафії УПЦ по всій Україні", — каже директор фонду Дмитро Сергєєв.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Фондом Вадима Новинського разом з УПЦ також реалізується один з найбільших в Україні проєктів по забезпеченню громад, постраждалих від бойових дій, спеціалізованим медичним транспортом. Вже передано 101 автівку швидкої допомоги в різні регіони країни. З 24 лютого Вадим Новинський спрямував на фінансування гуманітарних проектів та ініціатив майже 900 млн грн.