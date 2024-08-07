В 88% дел украинские суды отменяют штрафы от ТЦК: самые популярные причины

За три месяца с момента введения в действие новых норм по нарушению правил военного учета по состоянию на начало августа по меньшей мере 34 дела об отмене штрафов от ТЦК найдены с помощью поисковика по судебному реестру. 30 из этих дел завершились в пользу истцов и штрафы отменили. В реестре также есть обжалование штрафа женщиной с медицинской специальностью.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что по меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента введения новых норм по нарушению правил военного учета.

"В большинстве из них — а именно по 30 делам — суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. По четырем делам суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе", — отмечают аналитики.

Самые популярные причины отмен штрафов от ТЦК

По данным "Опендатабот", больше всего отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия, соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам.

"Так, в частности, произошло и в единственном деле в реестре, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медикиня по специальности. На момент, как истец получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было — поэтому суд отменил этот штраф", – сообщают аналитики.

Кроме того, в 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения. Так, например, обжаловали штраф за ненахождение на военном учете в РТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о взятии на военный учет.

В другом случае в суд обратился мужчина, прибывший в ТЦК для уточнения данных, а получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, из-за которых за это могли наказать — суд отменил штраф.

Аналитики обращают внимание, что речь идет только о штрафах за нарушение правил военного учета по изменениям в ст. 210 КУоАП, принятых в мае 2024 года. За такие нарушения могут оштрафовать от 17 тысяч до 25 тысяч грн.

Как проверить штрафы

С начала года в исполнительную службу в общей сложности было передано более 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК и СП. Проверить информацию о ваших возможных штрафах от ТЦК можно в Опендатаботе.

Чтобы проверить, не наложен ли штраф, перейдите на страницу сервиса в Опендатаботе, введите свой ФИО и дату рождения. А для того чтобы не пропустить подобные новые штрафы, подпишитесь на бесплатный мониторинг за ИНН в сервисах Опендатабота — в Telegram/Viber.

Необходимость обновления данных военнообязанным

Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет были обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать.

Напомним, ЦНАПы больше не будут обновлять военно-учетные данные. Обновить военно-учетные данные граждане смогут только в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также через "Резерв+".