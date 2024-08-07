У 88% справ українські суди скасовують штрафи від ТЦК: найпопулярніші причини

За три місяці з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку станом на початок серпня щонайменше 34 справи щодо скасування штрафів від ТЦК знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру. 30 із цих справ завершилися на користь позивачів та штрафи скасували. В реєстрі також є оскарження штрафу жінкою із медичною спеціальністю.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку.

"У більшості з них — а саме в 30 справах — суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі", - зауважують аналітики.

Найпопулярніші причини скасувань штрафів від ТЦК

За даними "Опендатабот", найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії — відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення по нових правилах.

"Так, зокрема, сталося й у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивач отримувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було — тож суд скасував цей штраф", - повідомляють аналітики.

Крім того, у 20% штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення. Так, наприклад, оскаржили штраф за неперебування на військовому обліку у РТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, через які за це могли покарати — тож суд скасував штраф.

Аналітики звертають увагу, що йдеться лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст 210 КУпАП, що були прийняті у травні 2024 року. За такі порушення можуть оштрафувати від 17 тисяч грн до 25 тисяч грн.

Як перевірити штрафи

Від початку року до виконавчої служби загалом було передано понад 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК та СП. Перевірити інформацію про ваші можливі штрафи від ТЦК можна у Опендатаботі.

Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервіса в Опендатаботі, введіть своє ПІБ та дату народження. А для того, щоб не пропустити подібні нові штрафи, підпишіться на безкоштовний моніторинг за ІПН в сервісах Опендатабота — в Telegram/Viber.

Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років були зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати.

Нагадаємо, ЦНАПи більше не будуть оновлювати військово-облікові дані. Оновити військово-облікові дані громадяни зможуть тільки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також через застосунок "Резерв+".