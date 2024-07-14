В Минобороны рассказали, чего ожидать тем, кто не успел обновить учетные данные из-за болезни

На сегодняшний день законодательство не предусматривает продления срока обновления военно-учетных данных для лица на период лечения или других обстоятельств. Но подобные админдела болевшие люди смогут обжаловать в суде.

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Об этом заявил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк, передает "Укринформ".

Он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день законом предусмотрено обязательное требование к обновлению данных гражданами Украины в течение 60 суток. Возможности продления этого срока на период лечения или других обстоятельств законодательством не предусмотрены. И в любом случае, после 17 июля, в отношении тех граждан, которые несвоевременно обновили учетные данные, будут открыты админправонарушения.

По словам Андрусяка, в Минобороны считают, что времени для обновления своих военно-учетных данных действительно было достаточно и не планируют инициировать внесение изменений в законодательство Украины о продлении срока обновления данных.

Он сообщил, что в то же время граждане смогут обжаловать такие решения в суде (в частности - ред.), предоставляя подтверждающие документы, что действительно они не могли это сделать своевременно.

Также Андрусяк заявил, что законодательством Украины не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов на людей.

"Согласно КупАП предусмотрено наложение штрафов за выявленные админправонарушения от 3 месяцев с момента выявления этого правонарушения до 1 года с момента его совершения", - проинформировал представитель Минобороны.

По его словам, полномочия о наложении штрафов обладают исключительно ТЦК и СП.

"Факт выявления правонарушения может совершить техработник ТЦК. Выявление факта этого правонарушения он документально оформляет и передает руководителю ТЦК для составления протокола", - сказал он.

Также Андрусяк подчеркнул, что граждане, не обновившие свои военно-учетные данные до 16 июля, могут быть привлечены к админответственности в виде штрафа в размере от 17 000 до 25,5 тысячи гривен.

Представитель МОУ заявил, что не все граждане, обновившие учетные данные, будут призваны на военную службу.

"По состоянию на сегодняшний день, по информации, которая уже у нас есть, данные обновили более 3 млн граждан Украины. Потребности ВСУ для призыва во время мобилизации значительно меньше... Это создано для справедливого подхода, чтобы государство видело всех на военном учете", - проинформировал он.

Необходимость обновления данных военнообязанным

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его взломать.

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Фото: ua.depositphotos.com